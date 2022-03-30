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【數碼轉型】看準企業網銷痛點　港初創設一站式社交商務平台　

科技 11:05 2022/03/30

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有本地初創看準企業的痛點，投資約7位數，設立一站式社交商務平台，方便企業進行管理及營銷。

為迎合數碼化銷營，大部分品牌在各個社交平台開設專頁或帳戶，方便與顧客接觸。然而，企業需要聘用額外人手管理，而管理層又難以監察員工與客戶之間的對話，甚至出現回覆出錯情況。

有本地初創看準企業的痛點，投資約7位數，設立一站式社交商務平台，方便企業進行管理及營銷。

【元宇宙】Meta夥電商技術公司VNTANA FB、IG將可投放3D廣告

客服溝通過程 助管理層了解

iSlash業務拓展部主管史善如表示，現時不少企業以社交平台及即時通訊平台，與客戶進行溝通及營銷。然而，員工同時管理多個社交平台容易產生混亂，加上平台之間沒有連接點，令員工在管理平台上出現困難。她又指，有些企業甚至因應不同分店，而設有不同電話號碼與客戶聯絡。

然而，市場上不時出現有關客戶服務的投訴，有時員工或客戶會為了自身利益修改或刪減對話紀錄，而公司管理層往往難以得知員工如何與客戶溝通，造成管理、監控上的漏洞。該企看準企業在管理上的痛點，在2020年投資約7位數，先後設立電腦桌面版及應用程式版本的社交商務平台iSlash。軟件除了提供與客戶即時通訊溝通功能、客戶關係管理及預約服務管理，更設有付費功能（Payment System），為企業提供一站式服務。

【零售科技】多渠道推送資訊增曝光 AI分析助網購平台生意倍升

因應直播帶貨 機械人助購物

此外，難以直接購買一直是網上銷售的最大難題。史善如解釋，客戶在網上向客服查詢產品或價錢後，客服人員往往只能讓顧客到網店或門市購買，但客人最終是否真正購買，根本無從得知。為解決此情況，iSlash平台為商戶提供客戶查詢後，直接進行付費的功能，增加網上銷售成功率。此外，平台亦因應直播帶貨的趨勢，推出Chatbot智能機械人功能，顧客只需在直播留下指定字句，系統就會傳送付款連結給客戶，而機械人亦會詢問客人訂購數量、送貨資料等信息，將管理及購買過程自動化。

至於未來，史善如稱，未來會利用機器學習（Machine Learning）技術處理客戶提問，提升企業銷售效率及自動化流程，同時亦計劃開拓東南亞，甚至中美洲市場。

【網絡詐騙】網絡犯罪報告：手機線上交易佔數碼詐騙案比重 急升至75%

記者：廖淑瑩

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