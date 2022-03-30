【烏克蘭戰爭】俄稱削軍事行動 澤連斯基：我哋唔天真

俄羅斯與烏克蘭代表於土耳其的新一輪和談取得進展，俄羅斯宣布會削減於烏克蘭首都基輔等地的軍事行動。但烏克蘭總統澤連斯基對俄方的承諾表示懷疑，指烏克蘭人並不天真只會相信行動而非承諾。

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俄烏代表團周二（29日）在土耳其會面後，俄羅斯副防長Alexander Fomin表示俄方決定大幅減少於基輔及切爾尼戈夫（Chernihiv）的軍事行動。他指俄方作上述承諾，是為增加互信及就進一步談判創造必要條件，實現達成簽署停火協議的最終目標。

他沒有提到其他發生激烈戰鬥的地區，包括東南部的馬里烏波爾周圍、東部的蘇梅和哈爾科夫以及南部的赫爾松和尼古拉耶夫。

不過烏克蘭的承諾並無提到烏克蘭其餘戰況激烈的地區，包括東南部馬里烏波爾（Mariupol ）一帶、東部的蘇梅（Sumy）及哈爾科夫（Kharkiv）、南部的赫爾松（Kherson）及尼古拉耶夫（Mykolaiv）。

澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周二（29日）晚對俄方的承諾提出質疑，更直言：

烏克蘭人並不天真。 （Ukrainians are not naive people.）

他指烏克蘭人經歷過去34天的戰爭及過去8年的頓巴斯（Donbass）戰爭後，已了解到他們唯一可以信任的是具體結果。

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烏克蘭武裝部隊總參謀部表示，俄羅斯承諾在某些地區削減軍事行動或為輪換個別部隊，試圖誤導外界。

西方國家也質疑俄羅斯的承諾。美國國防部表示，俄羅斯已開始將極少量軍隊撤出基輔周圍的陣地，但認為俄羅斯更像是調整軍隊位置多於撤軍。

發言人柯比（John Kirby）表示，上述情況代表俄軍對基輔的威脅或未結束，認為各方應留意俄軍對烏克蘭其他地區的重大攻勢。

英國國防部也表示，俄羅斯極有可能尋求將戰鬥力由北方轉移，集中進攻烏克蘭東部頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）地區。

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責任編輯：鄭錦玲