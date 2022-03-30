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【新股IPO】澳亞集團AustAsia赴港申請上市　去年純利增9.1%至8.16億

新股IPO 10:56 2022/03/30

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澳亞集團AustAsia赴港申請上市　去年純利增9.1%至8.16億

內地奶牛牧場運營商澳亞集團AustAsia遞交在港上市申請，去年曾傳出公司計劃透過是次上市，集資3億美元（折合約23.4億港元），中金及星展為聯席保薦人。

明治meiji有份持股，澳亞牧場AustAsia擬來港上市【下一頁】

澳亞集團目前在中國合共經營10個奶牛牧場，以及2個肉牛飼養場，分佈在山東及內蒙古。截至去年底，公司的奶牛總存欄量為106,174頭，其中53,735頭為成母牛，肉牛總存欄量為25,414頭，其中23,762頭為荷斯坦肉牛。

旗下的客戶包括蒙牛、光明、明治meiji、君樂寶、新希望乳業、佳寶及卡士等，以及新興乳製品品牌，如元氣森林及簡愛等。而在肉牛業務方面，則有左庭右院等食品服務公司及牛肉加工企業。

據申請文件顯示，澳亞集團去年全年錄得持續經營收入5.22億美元（折合約40.7億港元），按年增長28.9%；期內毛利率達33.7%，按年下跌3.4個百分點；股東應佔利潤接近1.05億美元（折合約8.16億港元），按年增長9.1%。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

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