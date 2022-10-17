  • 27°C
香港時間 : 20221017日 (週一) 22:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】澳亞集團AustAsia第二度赴港申請上市　上半年純利減逾六成至2.32億

新股IPO 21:51 2022/10/17

分享：

分享：

【新股IPO】澳亞集團AustAsia第二度赴港申請上市　上半年純利減逾六成至2.32億

內地五大奶牛牧場運營商之一澳亞集團AustAsia第二度遞交在港上市申請，澳亞曾於今年3月29日遞交上市申請，申請9月底到期，10月14日再度遞表。

去年曾傳出公司計劃透過上市，集資3億美元（折合約23.4億港元），中金及星展為聯席保薦人。

明治meiji有份持股，澳亞牧場AustAsia擬來港上市【下一頁】

澳亞集團目前在中國合共經營10個奶牛牧場，以及2個肉牛飼養場，分佈在山東及內蒙古。截至去年底，截至6月底止，公司奶牛總存欄量為111,424頭，其中53,383頭為成母牛，肉牛總存欄量為28,152頭，其中26,566頭為荷斯坦肉牛。

旗下的客戶包括蒙牛、光明、明治meiji、君樂寶、新希望乳業、佳寶及卡士等，以及新興乳製品品牌，如元氣森林及簡愛等。而在肉牛業務方面，則有左庭右院等食品服務公司及牛肉加工企業。

據申請文件顯示，澳亞集團去年全年錄得持續經營收入按年增15.4%至2.78億美元（折合約21.7億港元）；期內毛利率24.5%，按年下跌8.9個百分點；純利按年倒退62.8%至2980萬美元（折合約2.32億港元）。

澳亞指出，去年其原料奶銷量為全國第三，市佔率1.6%；銷售額第四，市佔率1.8%及產量第五，銷售額1.7%。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

相關文章：【新股IPO】音頻平台喜馬拉雅再向聯交所提交上市申請　經調整虧損擴大至7.6億人幣

【小米1810】小米產業鏈企業IPO傳遭排查　中證監發聲否認、小米股價曾逆市跌逾7%

**強積金連續3個月見紅！駿隆王玉麟於《ET財智Talk》分析MPF攻守兼備部署**

開啟hket App，閱讀全文
港股 牛肉 營收 純利 食品 品牌 中國 IPO 集資

上一篇文章

【美股焦點】英國石油斥41億美元收購可再生天然氣生產商Archaea Energy　Archaea Energy早段逾50%

下一篇文章

【美股業績】美國銀行上季業績勝預期　純利按年跌9.4%　股價早段升5%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港樓市】花旗楊海全：樓價見底前料再跌一成　預期政府放寬專才買樓、明年2月再免港人買第二層樓的從價印花稅
【香港樓市】花旗楊海全：樓價見底前料再跌一成　預期政府放寬專才買樓、明年2月再免港人買第二層樓的從價印花稅
【港股夜期+ADR】恒指夜期升233點　滙豐ADR升3.4%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】恒指夜期升233點　滙豐ADR升3.4%（不斷更新）
【颱風消息】天文台：3號風球料到周二早上5時前維持　改發8號風球機會不大
【颱風消息】天文台：3號風球料到周二早上5時前維持　改發8號風球機會不大
【體育用品股】李寧冬季新褸惹內地網民爭議　早段曾插逾一成、收跌4.3%
【體育用品股】李寧冬季新褸惹內地網民爭議　早段曾插逾一成、收跌4.3%
【英鎊危機】摩通戴蒙：對有英國養老金槓桿高感驚訝　料未來有更多黑天鵝
【英鎊危機】摩通戴蒙：對有英國養老金槓桿高感驚訝　料未來有更多黑天鵝
【施政報告2022】李家超據報將宣布發展三條鐵路和三條高速公路項目
【施政報告2022】李家超據報將宣布發展三條鐵路和三條高速公路項目
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款