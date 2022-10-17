▲ 【新股IPO】澳亞集團AustAsia第二度赴港申請上市 上半年純利減逾六成至2.32億

內地五大奶牛牧場運營商之一澳亞集團AustAsia第二度遞交在港上市申請，澳亞曾於今年3月29日遞交上市申請，申請9月底到期，10月14日再度遞表。

去年曾傳出公司計劃透過上市，集資3億美元（折合約23.4億港元），中金及星展為聯席保薦人。

澳亞集團目前在中國合共經營10個奶牛牧場，以及2個肉牛飼養場，分佈在山東及內蒙古。截至去年底，截至6月底止，公司奶牛總存欄量為111,424頭，其中53,383頭為成母牛，肉牛總存欄量為28,152頭，其中26,566頭為荷斯坦肉牛。

旗下的客戶包括蒙牛、光明、明治meiji、君樂寶、新希望乳業、佳寶及卡士等，以及新興乳製品品牌，如元氣森林及簡愛等。而在肉牛業務方面，則有左庭右院等食品服務公司及牛肉加工企業。

據申請文件顯示，澳亞集團去年全年錄得持續經營收入按年增15.4%至2.78億美元（折合約21.7億港元）；期內毛利率24.5%，按年下跌8.9個百分點；純利按年倒退62.8%至2980萬美元（折合約2.32億港元）。

澳亞指出，去年其原料奶銷量為全國第三，市佔率1.6%；銷售額第四，市佔率1.8%及產量第五，銷售額1.7%。

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