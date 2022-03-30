【樓市熱話】太古城價值被高估？ 港男稱質素與公屋不相伯仲 反指其它屋苑更勝一疇

香港地少人多，港島區樓價可以說是首屈一指，優質地段價值高，升值能力亦較佳。近日就有網民在討論區發文指覺得太古城屋苑質素與公屋差不多，樓齡大又不算豪宅地段，根本是被高估其價值。

樓主稱覺得太古城屋苑被過份吹捧。商場是很好行，有傳統香港中產感覺，不過樓齡很大，樓宇質素一般，和公屋差不多，沒有會所，又不是傳統豪宅地段，更指可能當年城市花園、和富中心定位比其更為高級。

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有網民認為「裡面好舊，住過就知道。它是比較靜，但商場賣的比較貴，起碼貴過對面AEON，越來越不值這個價」、「樓價反映了，它比很多新樓盤更為平價」。

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亦有網民指「香港好多地區有被吹大，但也有被抵估，要有心人研究吓」、「半山樓都好舊， 你說住玫瑰新邨別人肅然起敬。同樣你說住太古城，別人一定好印象過住將軍澳」、「膚淺才會講有沒有商場、商場夠不夠大、會所要幾大幾靚，憑感覺去看就好比瞎子摸象」；更有網民反問「那你想住公屋還是太古城？」。

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責任編輯：陸盈希