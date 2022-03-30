【職場熱話】打工仔列出WFH最討厭行為 開會發白日夢 常不回短訊 最多人不滿是這項

在家工作的確有不少好處，例如有更多休息時間以及不用被上司長時間監察工作，但亦不少人變得懶散和不見蹤影。近日有網民在討論區發文列出她認為最討厭的WFH行為，惹來不少人熱烈討論。

樓主經歷：

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【職場熱話】WFH都遲到？ HR關心是否有難言之隱 竟揭同事匪夷所思理由 眾人感無奈【下一頁】

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有網民認為「WFH除了少數工作類型，例如IT和網上賣貨，很多工種效果都成疑。公務員中低級職位直接放假更是公開秘密」、「有些人聽電話但不知做什麼。說完又問，我不是很明白那問題，幾次之後有人忍不住直斥你哪部份不明白」。

至於最惹人不滿的就是要隨時接聽上司來電，有網民指「上司覺得WFH＝24x7 無時無刻都和你在講公事或叫你馬上做事」、「上司打電話一定要秒聽」、「​​我上司常打電話來說無謂的事，但永遠不看時間。要視像永遠不先打電話，直接視像，有時又在照顧小朋友」。

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責任編輯：陸盈希