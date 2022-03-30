【職場熱話】確診康復上班 同事憂被感染拒一起午餐 打工仔慘被孤立 嘆「可唔可以不要歧視我」

第五波疫情至今已有多人受感染，要避免確診好像不再是易事，加上有機會復陽，某些人可能會因害怕受感染而減少和康復者接觸。近日有網民在討論區發文指自己不幸確診，康復後回公司工作慘被同事歧視，無人願意一起吃午飯，因而感到無奈。

樓主經歷：

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有網民認為「同事不是朋友，他們只是想自保，不需要讓同事影響情緒，自己一個吃飯都好開心」、「大家都是心理障礙，將心比心，每個人都怕，理解他們吧」、「別人小心你是很正常，始終同事不是家人」。

亦有網民指「你是怎麼惹到？他們不知道你有沒有改變防疫措施，你同事可能真的怕了你帶病毒給他們。例如有人很喜歡到處摸，不洗手又不消毒」、「你多大，吃午餐還要人陪？」；有網民言「越來越多人確診，他們是不是不用跟人接觸」。

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責任編輯：陸盈希