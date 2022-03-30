比亞迪1211業績解碼：純利按年大跌近四成 成本升、補貼減今年銷情受壓？

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【業績｜內銀股】建行：房地產行業有波動 資產質量管控面臨一定壓力 今年淨息差料仍下行
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比亞迪 （01211） 昨公布業績後，今日股價先跌後升，早段下試206元最低位後回升，收市報223.8元，升3.6%。比亞迪去年第四季業績令市場較失望，純利按年跌近四成，按季更跌超過五成，毛利率下滑至13%。電池、鋼、鋁、鎳價上升，比亞迪生產成本增、補貼減，今年銷情將受壓？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）為你拆解比亞迪業績及前景，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】（附短片及文字）
欄名 : 3分鐘睇股