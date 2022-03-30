東方海外316回升逾2% 可睇位吼入收息？

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【新股IPO】ARM計劃將ARM China股份轉移至軟銀旗下 加快ARM上市步伐
焦點股份買賣策略時刻跟進！新增東方海外（見下文↓↓）。其他包括：吉利 （00175） 、龍源電力 （00916） 、內房股買賣策略、6隻業績股精選推介、恒指反彈目標、上海封城對港股影響、比亞迪 （01211） 業績解碼：（全日不斷更新）
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融創融創1918午後勁升逾23% 內房股報復式大反彈可跟追？
上海封城對港股影響多大 憧憬中央放水降準可成港股升市催化劑？
比亞迪1211業績解碼：純利按年大跌近四成 成本升、補貼減影響今年銷情？
東方海外 （00316） 股價回升逾2%。市場憂慮出年航運需求減少，令公佈業績後大跌的東方海外曾經創月內低位177元。但翻查業績，公司去年純利約557億港元，按年飆升7倍，更宣布派特別股息，全年收息派息逾60元，急增13倍。如果買入未來收息又是否值得呢？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）為你分析策略，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】（附短片及文字）
欄名 : 3分鐘睇股