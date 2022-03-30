基建股值得翻炒？陳偉聰教你中鐵建（01186）vs 中國中鐵（00390）點揀

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【業績│物流股】嘉里物流多賺174%末期息增110%至50仙 內地業務貢獻最大
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基建股隨大市上揚，中鐵建 （01186） 股價收升逾1%，中國中鐵 （00390） 升0.8%。年初基建股受惠國策炒起，中鐵建及中國中鐵股價2月曾分別升至5.95元及5.2元高位，其後慢慢回落，投資者如睇好國策，想低撈相關股份應該點揀？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）為你分析值博率有多大，立即點擊收看/收聽。→【即睇策略分析】（附短片及文字）
欄名 : 3分鐘睇股