俄羅斯、烏克蘭停戰有望？一類美股有機會受惠

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【業績｜內需股】周黑鴨去年純利增長126% 零售門店增逾千間
焦點股份買賣策略時刻跟進！新增俄烏簽和約、受惠美股分析（見下文↓↓）。
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俄烏局勢見曙光，道指上日飆升逾300點。俄羅斯、烏克蘭上日於土耳其的第5輪和談見突破性進展，俄羅斯決定大幅減少在基輔和烏北部切爾尼戈夫（Chernigov）方面的軍事行動，又建議兩國元首會晤時簽署和約，令雙方衝突降級。俄烏簽和約，對美股有何啟示？→【即睇策略分析】（附短片及文字）
欄名 : 3分鐘睇股