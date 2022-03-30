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俄羅斯、烏克蘭停戰有望？一類美股有機會受惠

股市 19:37 2022/03/30

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焦點股份買賣策略時刻跟進！新增俄烏簽和約、受惠美股分析（見下文↓↓）

其他包括：吉利 （00175） 、龍源電力 （00916） 、內房股買賣策略、6隻業績股精選推介、恒指反彈目標、上海封城對港股影響、俄烏簽和約解讀、比亞迪 （01211） 業績解碼、基建股中鐵建 （01186） 及中國中鐵 （00390） 比較分析、東方海外 （00316） 收息策略：（全日不斷更新）

業績期步入尾聲？重溫《開市追揸沽》譚智樂分析最新買賣部署→【按此速睇 - 附time code】

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按此 → 東方海外316回升逾2% 息率料達15厘、趁反彈買入收息？

按此 → 俄烏簽和約怎解讀？話你知對環球股市有何影響

俄烏局勢見曙光，道指上日飆升逾300點。俄羅斯、烏克蘭上日於土耳其的第5輪和談見突破性進展，俄羅斯決定大幅減少在基輔和烏北部切爾尼戈夫（Chernigov）方面的軍事行動，又建議兩國元首會晤時簽署和約，令雙方衝突降級。俄烏簽和約，對美股有何啟示？→【即睇策略分析】（附短片及文字）

欄名 : 3分鐘睇股

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