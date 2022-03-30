【機迷福音】Sony PlayStation Plus升級　以遊戲訂閱服務對抗微軟

▲ Sony表示，三個等級分別為PS Plus Essential、PS Plus Extra及PS Plus Premium。（法新社）

Sony為迎戰微軟（Microsoft）的遊戲訂閱服務「 Xbox Game Pass」，終在昨（29）日宣布將在6月時對「PlayStation Plus（PS Plus）」作出全面升級，與PlayStation Now雲端遊戲服務捆綁，重新建立PS Plus為單一訂閱服務，並設有三個全新級別，月費最低48港元起。

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Sony表示，三個等級分別為PS Plus Essential、PS Plus Extra及PS Plus Premium。基本級別的PS Plus Essential取代了原來的PS Plus，每月為玩家提供兩款免費遊戲，並可存取在線多人遊戲，價錢為每月48港元、每季128港元和每年308港元。

PS Plus Extra則比PS Plus Essential更高級，它具有與PS Plus Essential相同的福利，但就新增多達400款PS4和PS5遊戲，其價格則為每月75港元、每季215港元及每年515港元。

港區不支援雲端串流 可選PlayStation Plus Deluxe

至於最昂貴的級別是PS Plus Premium，它較PS Plus Extra多340個可下載的PS4、PS5遊戲，並可讓玩家通過互聯網串流選擇PS、PS2、PSP、PS3、PS4和PS5遊戲。此外，PS Plus Premium可讓玩家將遊戲傳送至他們的PC、PS4和PS5上，而且在決定購買服務之前，他們也可限時試玩部分遊戲。

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不過，PS Plus Premium暫時僅限支持雲端串流的地區，如美國、日本使用，費用為每月17.99美元 （約141港元）、每季49.99美元（約391港元）和每年119.99美元（約939港元）。

而由於香港地區不支援雲端串流，因此只能選擇Sony為不支援雲端串流的市場而設的PlayStation Plus Deluxe， 價格比PS Plus Premium略低，可讓玩家下載和遊玩在初代PlayStation、PS2和PSP世代中的經典遊戲，並提供期間限定的遊戲試玩服務。會員也將享有基本和升級層級的權益。香港訂閱價為每月85港元、每季239港元及每年599港元。

成本增加 或降低遊戲部門利潤率

國際數據中心（IDC）遊戲研究主管Lewis Ward表示，Sony精簡服務架構的做法有點姍姍來遲，他指出：「雖然選擇較高級別的訂閱用戶會隨時間推移而增加，但鑑於開發新遊戲的高昂成本，我擔心將更多內容與訂閱捆綁在一起的壓力，可能會侵蝕Sony的遊戲部門利潤。」

至於數據分析公司Ampere Analysis遊戲研究主管 Piers Harding-Rolls則認為，Sony這次做法理應會提高利潤率，因為更多的玩家將被迫購買成本更高的訂閱服務。但他也補充：「如果內容的獲取成本確實增加，Sony需要平衡它從PS Plus用戶群中產生的額外收入。」

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責任編輯：陳卓賢