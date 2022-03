【機迷福音】Sony PlayStation Plus升級　以遊戲訂閱服務對抗微軟

▲ Sony表示,三個等級分別為PS Plus Essential、PS Plus Extra及PS Plus Premium。(法新社)

Sony為迎戰微軟(Microsoft)的遊戲訂閱服務「 Xbox Game Pass」,終在昨(29)日宣布將在6月時對「PlayStation Plus(PS Plus)」作出全面升級,與PlayStation Now雲端遊戲服務捆綁,重新建立PS Plus為單一訂閱服務,並設有三個全新級別,月費最低48港元起。

Sony表示,三個等級分別為PS Plus Essential、PS Plus Extra及PS Plus Premium。基本級別的PS Plus Essential取代了原來的PS Plus,每月為玩家提供兩款免費遊戲,並可存取在線多人遊戲,價錢為每月48港元、每季128港元和每年308港元。

PS Plus Extra則比PS Plus Essential更高級,它具有與PS Plus Essential相同的福利,但就新增多達400款PS4和PS5遊戲,其價格則為每月75港元、每季215港元及每年515港元。

港區不支援雲端串流 可選PlayStation Plus Deluxe

至於最昂貴的級別是PS Plus Premium,它較PS Plus Extra多340個可下載的PS4、PS5遊戲,並可讓玩家通過互聯網串流選擇PS、PS2、PSP、PS3、PS4和PS5遊戲。此外,PS Plus Premium可讓玩家將遊戲傳送至他們的PC、PS4和PS5上,而且在決定購買服務之前,他們也可限時試玩部分遊戲。

不過,PS Plus Premium暫時僅限支持雲端串流的地區,如美國、日本使用,費用為每月17.99美元 (約141港元)、每季49.99美元(約391港元)和每年119.99美元(約939港元)。

而由於香港地區不支援雲端串流,因此只能選擇Sony為不支援雲端串流的市場而設的PlayStation Plus Deluxe, 價格比PS Plus Premium略低,可讓玩家下載和遊玩在初代PlayStation、PS2和PSP世代中的經典遊戲,並提供期間限定的遊戲試玩服務。會員也將享有基本和升級層級的權益。香港訂閱價為每月85港元、每季239港元及每年599港元。

成本增加 或降低遊戲部門利潤率

國際數據中心(IDC)遊戲研究主管Lewis Ward表示,Sony精簡服務架構的做法有點姍姍來遲,他指出:「雖然選擇較高級別的訂閱用戶會隨時間推移而增加,但鑑於開發新遊戲的高昂成本,我擔心將更多內容與訂閱捆綁在一起的壓力,可能會侵蝕Sony的遊戲部門利潤。」

至於數據分析公司Ampere Analysis遊戲研究主管 Piers Harding-Rolls則認為,Sony這次做法理應會提高利潤率,因為更多的玩家將被迫購買成本更高的訂閱服務。但他也補充:「如果內容的獲取成本確實增加,Sony需要平衡它從PS Plus用戶群中產生的額外收入。」

責任編輯:陳卓賢