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【內房危機】融創將召開「20融創01」債券持有人會議　擬調整債券回售本息兌付安排

股市 10:06 2022/03/30

分享：

融創將召開「20融創01」債券持有人會議　擬調整債券回售本息兌付安排

融創中國 （01918） 上周確認，無法按期兌付兩筆在4月到期的債券本金或債息，涉及的資金達42億元人民幣。融創房地產集團表示，將會就「20融創01」在明日（3月31日）召開債券持有人會議，並討論調整該筆債券的回售本息兌付安排。

融創中國今早低開後股價向上攀升，現報4.44元，升8.8%，成交額暫錄5.86億元。

融創中國遭惠譽降4級至「CC」，無法限期前出業績反映透明度惡化【下一頁】

據悉，是次債券持有人會議審議的議案包括《關於變更本期債券持有人會議相關時間的議案》、《關於調整債券本息兌付安排及增加增信保障措施的議案》以及《關於發行人及實際控制人承諾「不逃廢債」的議案》。

早前有外媒曾報道指，計劃要求融創在4月1日回售日，支付全部利息和80%以上的本金，並在不晚於6月10日支付剩餘本金及對應的利息、罰息等。

**強積金連續3個月見紅！駿隆王玉麟於《ET財智Talk》分析MPF攻守兼備部署**

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港股 債券 地產 融創中國（01918） 中國

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