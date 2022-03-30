【港股市況】恒指高開174點　快手績後升逾8%、恒大汽車復牌跌逾6%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

俄烏局勢緩和，美股造好，港股今早高開逾百點，重上22000。恒生指數開報22101點，升174點。快手 （01024） 績後造好升逾8%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別升逾1%；恒大汽車 （00708） 短暫復牌，股價跌逾6%。

財經日誌：

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即市走勢：

【09：34】大市開市後升幅擴大至近300點，報22212點，升285點。

【09：32】恒大汽車 （00708） 開市後跌幅擴大至逾12%，低見3.01元。

【09：30】比亞迪 （01211） 績後跌0.2%；比亞迪電子 （00285） 跌逾3%。

【業績｜電動車】比亞迪去年純利跌逾28% 收入錄2113億人幣

【業績｜手機設備】比亞迪電子去年少賺逾57% 派末期息0.103人幣

【09：23】恒生指數開報22101點，升174點。快手 （01024） 績後造好升逾8%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別升逾1%；恒大汽車 （00708） 短暫復牌，股價跌逾6%。

【快手業績】快手開市彈8% 上季收入增35%勝預期、經調整虧損擴大至35.7億人幣、日均活躍用戶3.23億再創新高

【中國恒大】恒大汽車復牌開市跌6% 恒大物業134億現金去年遭接管、續停牌

【09：13】期指開報22200點，升245點。

【08：53】恒指黑期升約291點，報22199點；道指期貨跌43點，報35250點。

【08：45】【新股IPO】法拉帝9638以接近下限22.88元發售 一手中籤率達92%、抽2手穩獲1手（附分配結果連結）

【08：31】【業績】俄鋁去年多賺3.2倍 正評估俄烏戰爭影響

【08：14】【業績｜物管股】融創服務去年利潤升1.1倍 末期息12.4分人民幣

【08：00】【新股IPO】力高健康生活2370下限4.1元定價 超購近1倍一手中籤率48.6%（附分配結果連結）

【07：45】【內房危機】中國恒大出售杭州水晶城項目權益 總代價36.7億元人民幣

【07：45】【新股IPO】疫苗公司瑞科生物2179超額認購9.7倍 一手中籤率9.3%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報22149點，升221點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報53.92元，較港收市價高0.42元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報386.52元，較港收市價高9.32元或2.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報114.19元，較港收市價高0.69元或0.6%。

更多港股ADR及中概股報價：

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【07：30】俄羅斯國防部決定減少在基輔及切爾尼戈夫的軍事行動，道指一度升逾400點，收升338點，報35294點；標指升56點，報4631點；納指升264點，報14619點。

即睇美股收市：

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責任編輯：梁浩碩