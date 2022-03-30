【恒指夜期＋北水】北水走資逾21億　近9億沽中移動　恒指夜期升49點（不斷更新）

港股全日升逾300點，但北水連續第五日走資，今日走21.4億元，其中，中移動 （00941） 走資8.7億元，融創 （01918） 、建行 （00939） 及神華 （01088） 各走資逾3億元，淨流入方面，中海油 （00883） 吸資7億元，快手 （01024） 吸4.3億元，美團 （03690） 吸3億元。

俄烏局勢緩和，港股期結日高開174點，其後走勢反覆向上，午後曾升逾400點，恒生指數收報22232點，升304點，成交1554億元。科指升0.3%，報4622點。融創 （01918） 升逾18%；碧桂園服務 （06098） 升近10%；快手 （01024） 跌逾6%；恒大汽車 （00708） 跌逾一成。

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

財經日誌：

▼ 點擊圖片放大 +18 +17

即市走勢：

【17：54】恒指夜期升49點，報22222點，低水14點。

【16：10】恒生指數收報22232點，升304點，成交1554億元。科指升0.3%，報4622點。融創 （01918） 升逾18%；碧桂園服務 （06098） 升近10%；快手 （01024） 跌逾6%；恒大汽車 （00708） 跌逾一成。

【16：00】恒生指數U盤前升293點，報22221點。

【15：44】【互聯網監管】網信辦等三部門：規範網絡直播營利行為 不得通過自我打賞等方式吸引流量

【15：41】【業績｜電訊股】中通服全年多賺2.5%至31.57億人幣 派末期及特別息共0.1732元、股息率逾5厘

【15：21】港股午後曾升逾400點，尾市升約300點，報22228點；科指升0.2%，報4616點。

【15：04】【業績｜玻璃股】洛陽玻璃跌幅收窄至7% 去年盈利大跌3成、不派息

【15：01】內地股市造好，上證全日升近2%；深證升3.1%；創業板指升4%。

【14：51】比亞迪 （01211） 升幅擴大至4%；吉利 （00175） 升近5%。另外，長汽 （02333） 升逾7%；廣汽 （02238） 升近2%。

【14：29】友邦 （01299） 股價造好升逾3%，高見83.6元。

【14：29】【內房股反彈】福州擬放寬樓市限購 多隻內房股急彈逾一成 綠地香港、融創飈逾兩成

【14：22】港股午後升近400點，報22325點，升398點。

【14：08】煤炭股逆市下跌，神華 （01088） 跌逾3%；中煤 （01898） 跌逾1%；兗礦能源 （01171） 跌4%。

【13：59】融創 （01918） 最新升兩成，高見5元。

【13：35】恒指最新升約300點，報22235點，升308點。

【13：29】碧桂園 （02007） 績後升逾7%。其他內房股亦造好，中海外 （00688） 升逾4%；潤地 （01109） 升逾4%；雅居樂 （03383） 升逾8%；世茂 （00813） 升逾17%；融創 （01918） 升逾19%。

【13：29】阿里巴巴 （09988） 升0.2%；騰訊 （00700） 升逾1%；美團 （03690） 升0.5%。

【13：23】融創 （01918） 午後升幅擴大至逾17%，高見4.79元。

【13：03】【新股IPO】三新股今晚暗盤 哪隻最值得投資者留意？

【13：01】港股午後初段升約258點，報22186點。科指升0.4%，報4623點。

【業績｜】深圳國際去年盈利跌11% 末期息+特別息共派0.828港元、股息率達10厘

【業績│水務股】北控水務去年純利略增0.3%至42億元 末期息減14%至6.7仙、股息率5.6厘

【業績｜內房股】碧桂園去年核心淨利潤少賺近17% 末期息31.1分人幣 現價股息率逾6厘

【業績｜港口】招商局港口去年多賺58% 末期息增41%至0.72元

【12：02】【互聯網監管】中國擬加強監管直播行業 計劃對每日打賞金額設限 快手半日跌近5%

【12：00】恒生指數半日升253點，報22180點，成交789億元。科指升0.3%，報4619點。快手 （01024） 高開倒跌近5%；保利協鑫 （03800） 、融創 （01918） 升逾11%；恒大汽車 （00708） 跌逾8%。

【11：45】恒指中午收市前升約235點，報22163點；科指升0.4%，報4626點。

【11：30】內地股市半日向上，上證半日升1.3%；深證升2.1%；創業板指升2.9%。

【11：17】港股升幅一度收窄至約百點，恒指最新升245點，報22173點；科指升0.6%，報4634點。

【10：57】【新股IPO】澳亞集團AustAsia赴港申請上市 去年純利增9.1%至8.16億

【10：49】快手 （01024） 最新跌逾5%，低見73.8元。

【10：35】【3800業績】保利協鑫能源大升8% 去年純利51億元、不派息

【10：30】ATM中，美團 （03690） 率先轉跌0.4%，低見158元。阿里巴巴 （09988） 升0.4%；騰訊 （00700） 升逾1%。

【10：25】恒指最新升約227點，報22154點。

【10：25】快手 （01024） 高開低走，最新轉跌逾3%，低見75.5元。

【10：12】比亞迪 （01211） 轉升逾1%；吉利 （00175） 升逾6%；長汽 （02333） 升逾5%；廣汽 （02238） 升2%。

【10：07】融創 （01918） 升幅擴大至一成，高見4.54元。

【內房危機】融創將召開「20融創01」債券持有人會議 擬調整債券回售本息兌付安排

【10：06】騰盛博藥 （02137） 股價升兩成，高見11.5元。

【10：02】【互聯網監管】阿里騰訊繼續互通拆牆 傳淘寶應用程式內部測試微信支付

【09：52】中銀香港 （02388） 績後造好升半成，高見30.35元。

【中銀2388】中銀香港去年少賺13.3% 末期息0.683元 按年少14.1%

【09：50】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾2%；阿里巴巴 （09988） 升逾1%；小米 （01810） 反彈近2%。

【09：48】大市升幅擴大至逾300點，報22280點，升352點。

【09：48】融創 （01918） 升逾7%，高見4.42元。

【09：44】中行 （03988） 績後升逾2%，高見3.14元；建行 （00939） 升逾1%，高見5.84元。

【業績｜內銀股】中行去年淨利潤增長12.3% 派息22.1分、股息率達8.85厘

【業績｜內銀股】建設銀行去年多賺12% 末期息0.364元人民幣 按年多11.7%

【09：39】快手 （01024） 早段升勢回順，最新升逾3%。

【09：38】【業績｜內需股】藍月亮走高5% 去年少賺22.5%、末期息增1倍至13.8港仙、股息率近2.7厘

【09：37】比亞迪 （01211） 跌幅擴大至3%，低見206.6元。

【09：34】大市開市後升幅擴大至近300點，報22212點，升285點。

【09：32】恒大汽車 （00708） 開市後跌幅擴大至逾12%，低見3.01元。

【09：30】比亞迪 （01211） 績後跌0.2%；比亞迪電子 （00285） 跌逾3%。

【業績｜電動車】比亞迪去年純利跌逾28% 收入錄2113億人幣

【業績｜手機設備】比亞迪電子去年少賺逾57% 派末期息0.103人幣

【09：23】恒生指數開報22101點，升174點。快手 （01024） 績後造好升逾8%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別升逾1%；恒大汽車 （00708） 短暫復牌，股價跌逾6%。

【快手業績】快手開市彈8% 上季收入增35%勝預期、經調整虧損擴大至35.7億人幣、日均活躍用戶3.23億再創新高

【中國恒大】恒大汽車復牌開市跌6% 恒大物業134億現金去年遭接管、續停牌

【09：13】期指開報22200點，升245點。

【08：53】恒指黑期升約291點，報22199點；道指期貨跌43點，報35250點。

【08：45】【新股IPO】法拉帝9638以接近下限22.88元發售 一手中籤率達92%、抽2手穩獲1手（附分配結果連結）

【08：31】【業績】俄鋁去年多賺3.2倍 正評估俄烏戰爭影響

【08：14】【業績｜物管股】融創服務去年利潤升1.1倍 末期息12.4分人民幣

【08：00】【新股IPO】力高健康生活2370下限4.1元定價 超購近1倍一手中籤率48.6%（附分配結果連結）

【07：45】【內房危機】中國恒大出售杭州水晶城項目權益 總代價36.7億元人民幣

【07：45】【新股IPO】疫苗公司瑞科生物2179超額認購9.7倍 一手中籤率9.3%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報22149點，升221點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報53.92元，較港收市價高0.42元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報386.52元，較港收市價高9.32元或2.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報114.19元，較港收市價高0.69元或0.6%。

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

更多港股ADR及中概股報價：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【07：30】俄羅斯國防部決定減少在基輔及切爾尼戈夫的軍事行動，道指一度升逾400點，收升338點，報35294點；標指升56點，報4631點；納指升264點，報14619點。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

責任編輯：梁浩碩