  • 22°C
香港時間 : 2022330日 (三) 09:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】法拉帝9638以接近下限22.88元發售　一手中籤率達92%、抽2手穩獲1手（附分配結果連結）

股市 08:41 2022/03/30

分享：

【新股IPO】法拉帝9638以接近下限22.88元發售　一手中籤率達92%、抽2手穩獲1手

意大利豪華遊艇生產商法拉帝 （09638） 公布招股結果。法拉帝以接近下限每股22.88元發售，集資約為17.7億元，每手100股，一手中籤率92.41%，抽2手（200股）可穩獲1手，預期將於3月31日正式上市。【分配結果連結】

法拉帝香港公開發售部分獲輕微超額認購7%，國際發售則獲超額認購約1.06倍。

公司擬將約68%所得款項淨額用作擴大產品組合，加市場份額和覆蓋面，在Riva、Wally、Pershing和 Custom Line品牌下開新旗艦超級遊艇；約24%用作強化輔助服務組合併擴大最 具潛力的垂直分部，例如遊艇經紀、包船及管理服務和售後及改裝服務。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

 

相關文章:

【新股IPO】疫苗公司瑞科生物2179超額認購9.7倍　一手中籤率9.3%（附分配結果連結）

【新股IPO】力高健康生活2370下限4.1元定價　超購近1倍一手中籤率48.6%（附分配結果連結）

【新股IPO】豪華遊艇製造商法拉帝9638開始招股　入場費2852.5元

編輯:姚卓然

港股 法拉帝（09638） 意大利 IPO

上一篇文章

【ET開市直擊】精選值博業績股 內房股響警號要走鬼（歡迎觀眾問股）

下一篇文章

【業績｜物管股】融創服務去年利潤升1.1倍　末期息12.4分人民幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大行報告】高盛料2022至2025年本港樓價每年跌5%　看好兩隻本港地產股（附各股目標價）
【大行報告】高盛料2022至2025年本港樓價每年跌5%　看好兩隻本港地產股（附各股目標價）
【業績｜內銀股】中行去年淨利潤增長12.3%　派息22.1分、股息率達8.85厘
【業績｜內銀股】中行去年淨利潤增長12.3%　派息22.1分、股息率達8.85厘
【美股收市】憧憬俄烏和談現曙光 道指漲338點 納指升1.8%
【美股收市】憧憬俄烏和談現曙光 道指漲338點 納指升1.8%
【開市9點半】晨星：監管疑慮緩和+中概股除牌風險緩解　列15隻中港首選股
【開市9點半】晨星：監管疑慮緩和+中概股除牌風險緩解　列15隻中港首選股
【港股ADR+夜期】俄烏傳好消息、騰訊美團ADR高3%　夜期抽升268點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】俄烏傳好消息、騰訊美團ADR高3%　夜期抽升268點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】夜期升48點　騰訊阿里美團ADR高1%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】夜期升48點　騰訊阿里美團ADR高1%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款