【新股IPO】法拉帝9638以接近下限22.88元發售　一手中籤率達92%、抽2手穩獲1手（附分配結果連結）

▲ 【新股IPO】法拉帝9638以接近下限22.88元發售 一手中籤率達92%、抽2手穩獲1手

意大利豪華遊艇生產商法拉帝 （09638） 公布招股結果。法拉帝以接近下限每股22.88元發售，集資約為17.7億元，每手100股，一手中籤率92.41%，抽2手（200股）可穩獲1手，預期將於3月31日正式上市。【分配結果連結】

法拉帝香港公開發售部分獲輕微超額認購7%，國際發售則獲超額認購約1.06倍。

公司擬將約68%所得款項淨額用作擴大產品組合，加市場份額和覆蓋面，在Riva、Wally、Pershing和 Custom Line品牌下開新旗艦超級遊艇；約24%用作強化輔助服務組合併擴大最 具潛力的垂直分部，例如遊艇經紀、包船及管理服務和售後及改裝服務。

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編輯:姚卓然