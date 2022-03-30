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【業績】俄鋁開市升6%　去年多賺3.2倍、正評估俄烏戰爭影響

股市 09:28 2022/03/30

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【業績】俄鋁去年多賺3.2倍　正評估俄烏戰爭影響

俄鋁 （00486） 公布業績。俄鋁去年公司股東應佔溢利32.3億美元，按年增長3.2倍，經調整EBITDA按年增長2.3倍至28.9億美元，每股盈利0.212美元，不派息。俄鋁開市升6.3%，報4.88元。

期內，收益按年增長40%至119.9億美元，因平均鋁實現價格增加41.4%至2,553美元/ 噸，鋁產量總計376.4萬噸，基本持平。

受能源及其他材料成本增加所推動，鋁分部每噸成本升9.9%至每噸1,661美元。

設備供應上或面臨潛在性困難

俄鋁表示，俄羅斯遭受制裁，證券及貨幣市場顯著波動，盧布兌美元及歐元也大幅貶值，預期該等事件將在多個經濟領域影響俄羅斯企業的活動，且目前無法準確量化該等事件的影響，因此公司可能於設備供應上面臨潛在性困難，導致投資項目進度延誤。

同時，由於整體的不穩定性，加上俄羅斯央行將主要利率設定為20%，直接推高當地盧布市場利率，導致一般的外幣信貸融資或需要指定以盧布貨幣債務來替代，從而可能對公司的財務業績產生負面影響。此外，俄羅斯政府近期宣布計劃改變對國內金屬銷售價格的監管，亦可能對公司的盈利能力產生不利影響。

俄鋁此前宣佈暫時關閉位於烏克蘭Nikolaev地區的Nikolaev氧化鋁精煉廠，該精煉廠於2021年的產量為1.8百萬噸氧化鋁。此外，澳洲政府向俄羅斯出口氧化鋁及鋁礦石，及包括鋁土礦在內的鋁礦石實施即時出口禁止措施。除其他事項外，這措施將影響從澳洲出口的氧化鋁，其佔俄鋁需求近20%。

目前，管理層正評估上述所有情況，及分析變化中且具不確定性的微觀和宏觀經濟條件對公司2022年及其後財務與經營狀況可能產生的影響。

【烏克蘭戰爭】澳洲禁對俄出口氧化鋁　俄鋁：正評估影響、股價一度挫逾半成

【烏克蘭戰爭】俄鋁全日挫逾9%　大股東歐柏嘉遭英凍結資產　俄鋁：對公司無重大影響

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

 

責任編輯：梁浩碩

 

 

港股 烏克蘭 俄羅斯 俄鋁（00486）

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