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【業績｜物管股】融創服務去年利潤升1.1倍　末期息12.4分人民幣

股市 08:14 2022/03/30

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【業績｜物管股】融創服務去年利潤升1.1倍　末期息12.4分人民幣

融創服務 （01516） 去年收入約為79億元（人民幣‧下同），按年增長約70.9%，利潤約12.76億元，按年增長約113.9%，淨利潤率約為17.2%，末期股息每股12.4分人民幣。

期內，集團在管建築面積約為2.15億平方米，合約建築面積約為3.58億平方米。集團年內新增的合約建築面積中，通過市場拓展獲取的建築面積約3,612萬平方米，較去年增長約210.8%。

物業管理服務收入約45.4億元，按年增約63.6%，在管建築面積約2.147億平方米， 按年增長約58.9%。集團的在管建築面積中來自獨立第三方物業開發商開發的物業的佔比持續提升，由2020年底的32.1%提升至37.1%。

非業主增值服務收入約26.8億元，按年升約60.3%。而社區生活服務收入約為5億元，按年升約1.9倍。另外，集團整體毛利率提升3.9個百分點至約為31.5%。

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

 

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編輯:姚卓然

港股 物業管理股 融創服務（01516）

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