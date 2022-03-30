▲ 【新股IPO】力高健康生活2370下限4.1元定價 超購近1倍一手中籤率48.6%（附分配結果連結）

力高健康生活 （02370） 公布招股結果。由力高集團 （01622） 分拆的力高健康生活以每股4.1元定價，為招股價範圍4.1元至5.1元的下限定價，集資淨額1.56億元，一手中籤率48.62%，抽3手（1500股）即可穩獲一手。力高健康生活將於3月31日掛牌。【分配結果連結】

力高健康生活於香港公開發售部分共錄得1671人認購，超額認購0.99倍；優先發售部分接獲有關保證配額的1份有效申請及有關超額預留股份的2份有效申請；國際發售部分超額認購0.14倍。

集資所得款項淨額約55%將用於尋求選擇性戰略投資及收購機會；15%用於升級其資訊科技基礎設施及提升智慧社區管理；10%用於提升其生活管家服務；10%用於擴充作為健康管家的社區康養服務；10%用於一般業務用途及營運資金。

【新股IPO】疫苗公司瑞科生物2179超額認購9.7倍 一手中籤率9.3%（附分配結果連結）

【新股IPO】力高健康生活2370今日起招股 入場費約2576元

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責任編輯：梁浩碩