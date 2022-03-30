  • 22°C
香港時間 : 2022330日 (三) 09:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】力高健康生活2370下限4.1元定價　超購近1倍一手中籤率48.6%（附分配結果連結）

新股IPO 08:00 2022/03/30

分享：

【新股IPO】力高健康生活2370下限4.1元定價　超購近1倍一手中籤率48.6%（附分配結果連結）

力高健康生活 （02370） 公布招股結果。由力高集團 （01622） 分拆的力高健康生活以每股4.1元定價，為招股價範圍4.1元至5.1元的下限定價，集資淨額1.56億元，一手中籤率48.62%，抽3手（1500股）即可穩獲一手。力高健康生活將於3月31日掛牌。【分配結果連結】

力高健康生活於香港公開發售部分共錄得1671人認購，超額認購0.99倍；優先發售部分接獲有關保證配額的1份有效申請及有關超額預留股份的2份有效申請；國際發售部分超額認購0.14倍。

集資所得款項淨額約55%將用於尋求選擇性戰略投資及收購機會；15%用於升級其資訊科技基礎設施及提升智慧社區管理；10%用於提升其生活管家服務；10%用於擴充作為健康管家的社區康養服務；10%用於一般業務用途及營運資金。

【新股IPO】疫苗公司瑞科生物2179超額認購9.7倍　一手中籤率9.3%（附分配結果連結）

【新股IPO】力高健康生活2370今日起招股　入場費約2576元

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

 

責任編輯：梁浩碩

 

開啟hket App，閱讀全文
港股 IPO 力高健康生活（02370）

上一篇文章

【業績｜物管股】融創服務去年利潤升1.1倍　末期息12.4分人民幣

下一篇文章

【盈喜盈警】先施發盈警　料去年虧損介乎7500萬元至7800萬元、下半年虧損有所收窄
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大行報告】高盛料2022至2025年本港樓價每年跌5%　看好兩隻本港地產股（附各股目標價）
【大行報告】高盛料2022至2025年本港樓價每年跌5%　看好兩隻本港地產股（附各股目標價）
【業績｜內銀股】中行去年淨利潤增長12.3%　派息22.1分、股息率達8.85厘
【業績｜內銀股】中行去年淨利潤增長12.3%　派息22.1分、股息率達8.85厘
【美股收市】憧憬俄烏和談現曙光 道指漲338點 納指升1.8%
【美股收市】憧憬俄烏和談現曙光 道指漲338點 納指升1.8%
【開市9點半】晨星：監管疑慮緩和+中概股除牌風險緩解　列15隻中港首選股
【開市9點半】晨星：監管疑慮緩和+中概股除牌風險緩解　列15隻中港首選股
【港股ADR+夜期】俄烏傳好消息、騰訊美團ADR高3%　夜期抽升268點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】俄烏傳好消息、騰訊美團ADR高3%　夜期抽升268點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】夜期升48點　騰訊阿里美團ADR高1%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】夜期升48點　騰訊阿里美團ADR高1%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款