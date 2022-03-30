【盈喜盈警】先施發盈警　料去年虧損介乎7500萬元至7800萬元

▲ 【盈喜盈警】先施發盈警料去年虧損介乎7500萬元至7800萬元

從事百貨公司的先施 （00244） 預期將於2021年財政期間錄得股東應佔淨虧損介乎7500萬元至7800萬元，而收益約為1.4億港元。

集團指，去年8月底止六個月止之中期報告，期內淨虧損約為6060萬元，而收益約為8020萬港元，即意味去年下半年虧損減少，至1440萬至1740萬元，而收益則為5980萬元。

按年化基準算，集團於去年財政期間的最後四個月錄得的經營虧損少於去年財政期間的頭六個月，有關減少主要是由於集團於去年財政期間最後四個月錄得的經營百貨業務收益（按年化基準調整）按年增加約12%。集團的毛利率由去年中期的50.7%上升至去年財政期間的52.9%。

去年財政期間最後四個月產生的法律及專業費用約為300萬元，較去年中期的約為900萬元大減。而其他收入約930萬元。此收入為推算利息，乃按Win Dynamic Limited於2020年10月29日以公司為受益人簽立之送贈契據及本公司預期由Win Dynamic Limited獲得的約2.6億元款項淨額之貼現現值計算而來。

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編輯:姚卓然