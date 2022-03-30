  • 25°C
香港時間 : 2022330日 (三) 15:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

[異動股] 雅居樂雅生活龍光延發業績 午後全綫炒上

股樓投資 15:21 2022/03/30

分享：

不少內房股因資產減值或疫情問題而延後發放業績，最新作出此措施的公司包括雅居樂(03383)及旗下物管股雅生活(03319)及龍光(03380)。不過3股未受有關消息影響，今日同時造好。至2時半，雅居樂報4.04元上升8.3%，雅生活報11.96元上升4%。龍光則報2.26元大升13.6%。

【盈富基金2800】恒生投資獲選為 盈富基金新任經理人  詳情請看【下一頁

雅居樂預計，集團於報告期間的經審核全年業績將延遲刊發，原因是本港及內地為應對疫情而實施封鎖隔離措施，影響審核過程並導致延誤向內地多地的合營企業及附屬公司索取所須資料及安排現場審核工作 ，特別是上海 、深 圳 、西安及香港各地 ；及延誤應收、應付款確認書及銀行確認書等的收發。因此，集團的財務匯報及審核過程受到不利影響 ，根據公司目前可得的資料，估計集團於報告期間的經審核全年業績將於今年5月15日或之前刊發。 雅生活則估計，集團於報告期間的經審核全年業績將於今年4月30日或之前刊發。

【第2季部署】晨星指中資股調整已反映風險 推薦15隻股份  詳情請看【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

龍光則表示，已獲其核數師告知，將需要額外時間完成對截至2021年12月止年度的財務業績的審核，原因為審核過程受到香港3月份最新一波疫情爆發以及深圳市近期疫情的影響，導致審核工作以及獲取若干外部函證的工作受到延誤。根據公司目前可得資料，估計將於今年4月30日或之前刊發去年度的經審核業績。

同場加映  【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

雅居樂集團（03383） 港股

上一篇文章

【職場熱話】 打工仔上班被投閒置散 悶到要上網消磨時間 害怕公司將要解僱自己

下一篇文章

【樓市熱話】太古城價值被高估？ 港男稱質素與公屋不相伯仲 反指其它屋苑更勝一疇
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日圓新低】日圓持續貶值創6年新低 每百日圓兌港元跌至6.3算
【日圓新低】日圓持續貶值創6年新低 每百日圓兌港元跌至6.3算
【科技巨頭】傳美司法部批准 針對Google蘋果等反壟斷法案
【科技巨頭】傳美司法部批准 針對Google蘋果等反壟斷法案
【消費情報】OMEGA x Swatch聯名系列手錶炒風未止？原價2,100元拍賣網仍高見6.8萬元天價
【消費情報】OMEGA x Swatch聯名系列手錶炒風未止？原價2,100元拍賣網仍高見6.8萬元天價
【居屋裝修】37年舊居住到殘 72萬翻新590呎單位 改動廚房位客廳變豪宅級 打造時代感活潑「親子宅」
【居屋裝修】37年舊居住到殘 72萬翻新590呎單位 改動廚房位客廳變豪宅級 打造時代感活潑「親子宅」
【俄烏局勢】標普全球副總裁：美國將成為全球最大LNG出口國
【俄烏局勢】標普全球副總裁：美國將成為全球最大LNG出口國
【俄烏局勢】G7拒絕用盧布購買俄羅斯天然氣　德：普京明顯是進退兩難
【俄烏局勢】G7拒絕用盧布購買俄羅斯天然氣　德：普京明顯是進退兩難
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款