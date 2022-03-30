[異動股] 雅居樂雅生活龍光延發業績 午後全綫炒上

不少內房股因資產減值或疫情問題而延後發放業績，最新作出此措施的公司包括雅居樂(03383)及旗下物管股雅生活(03319)及龍光(03380)。不過3股未受有關消息影響，今日同時造好。至2時半，雅居樂報4.04元上升8.3%，雅生活報11.96元上升4%。龍光則報2.26元大升13.6%。

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雅居樂預計，集團於報告期間的經審核全年業績將延遲刊發，原因是本港及內地為應對疫情而實施封鎖隔離措施，影響審核過程並導致延誤向內地多地的合營企業及附屬公司索取所須資料及安排現場審核工作 ，特別是上海 、深 圳 、西安及香港各地 ；及延誤應收、應付款確認書及銀行確認書等的收發。因此，集團的財務匯報及審核過程受到不利影響 ，根據公司目前可得的資料，估計集團於報告期間的經審核全年業績將於今年5月15日或之前刊發。 雅生活則估計，集團於報告期間的經審核全年業績將於今年4月30日或之前刊發。

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龍光則表示，已獲其核數師告知，將需要額外時間完成對截至2021年12月止年度的財務業績的審核，原因為審核過程受到香港3月份最新一波疫情爆發以及深圳市近期疫情的影響，導致審核工作以及獲取若干外部函證的工作受到延誤。根據公司目前可得資料，估計將於今年4月30日或之前刊發去年度的經審核業績。

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