【理財智慧】不遇幸上空難或打仗 旅遊保險包唔包你要知

雖然2022年只是過了了短短三個多月，但已經發生了不少令人心碎的事情，包括俄烏之間的衝突、廣西空難等，面對人生的無非，顯然很多事情並非自己所控，但如果不幸遇上空難或戰爭，到底旅遊保險是否受保?

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空難

如果不幸發生空難而引致離世，首先一定會獲得航空公司提供的航空責任保險賠償、其次便是乘客自身投保的意外險、人壽險等。以前者為例，航空公司對於航空運輸發生事故是法定責任保險，以最近發生的廣西空難事件為例，根據《國內航空運輸承運人賠償責任限額規定》，每名客人的賠償額為40萬元。

而乘客本身的保險，並不會出現「賠了A保險不會賠B保險」，只要乘客買了的保險，當中包含人壽成份，便會獲得賠償，即使乘客是買了一份投資相連保險，由於有身故賠償也可以獲得賠償，因此是「有幾多賠幾多」。

戰爭

所有的旅遊保險都會列明「如果因為戰爭、內戰、敵侵或革命都不會受保」，同時政府定期會向某些國家或地區發出紅色或黑色旅遊警告，部分保險公司列明如果前往有關地方，保險公司會拒保或減低保障額。當然保險公司保有酌情權，可以按個別情況作處理。

高危運動

雖然香港現時仍處於一個封關的狀態，但以往不少港人都會到海外進行滑雪、潛水、跌傘活動、馬拉松等統稱為高危運動。不同保險公司的旅遊保險對於「高危運動」定義不一、甚至是否有「教練帶領」也是受保的考慮原因。因此如果日後開關後，如果有意在海外參與任何高危運動，投保前應該細心留意當中的條款，特別是現時不少人都會在網上投保，更需要自己留意當中的細則和條款。

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撰文 : 陳佳恩