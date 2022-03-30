【理財智慧】臨近退休年齡 到底駛唔駛買份醫保?

近年，身邊都有不少朋友的父母開始踏入羅局長所指的「中年」，考慮提早退休，特別是經歷兩年疫情後，有部分「人到中年」都開始考慮提早退休。但提早退休意味著自己將會失去僱員醫療保險，但到底退休後應該買份甚保險呢?

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年長更需要保險

隨著年紀漸長，理所當然醫療的費用也隨而上升。加上香港作為全球最長壽的城市，原本擁有更多時間去享受人生，但同時可能是逐年上升的醫療負擔。因此為了應付日後的醫療費用，擁有一份合適自己的保險便可以將個人風險轉至保險公司，不用為日後的醫療費用所擔心。

疫下公立醫療

隨著香港第五波疫情人數漸減、加上大陸提供的適時支援，香港醫療系統「爆煲」的問題也得以紓緩。但在今次疫情中，有不少公立醫院被用作「新冠醫院」即只接受新冠疫者，不少求診者等候時間愈來愈長。今次疫情也反映本港公立醫療系統的缺口愈來愈嚴重，即使日後增加醫療資源也非一時三刻可以看到成效。因此對於退休人士，如果財務能力允許的話，一份醫療保險起碼可以令自己更多的選擇。

應否買危疾保險

絕對不建議年長的讀者購買危疾保險，因為危疾主要的目的是當你不幸患上重疾，而不能上班但同時要應付日常開支(包括供樓、吃住等費用)，是用作應急而不是治病之用。因此對於年長的讀者而言，危疾的需求相對較少，已經過了「養妻活兒」的階段。

同時，危疾保險是「愈早買愈好」，其保費也會隨年紀而增長，即在相同保額與身體狀況一樣的情況下，年輕的讀者的總保費也會較低。同時年長的讀者投保危疾，保險公司可能會要求投保人做身體檢查。

自願醫保

正如現時的廣告一直都強調自願醫保較普通醫保的優勝之處，包括條文清晰、保障未知已有的疾病、終身續保等。甚至如果讀者能力允許的話，可以購買一份高端自願醫保，雖然費用較高，但提供以千萬計的醫療保障，那投保人便不用擔心日後的醫療開支，甚至不用擔心成為子女的負擔。

可能有讀者會認為，自願醫保可以作退稅，日後退休後無收入，根本用不著；但根據現時自醫願保的條款，納稅人為其本人或指明親屬購買自願醫保計劃下的認可產品，都可以獲得稅務減免的優勢。

意外保險

正如姜大衛在電視廣告的對白「再鋒利既刀都有生銹既一日」，年長的朋友，都會面對機能退化的問題，有時少不免都會發生意外，例如跌傷、扭傷等，甚至會出現骨折等。因此現時市面上都有專為長者而設的意外保險，如果長者不幸發生意外都提供額外的保障。

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撰文 : 陳佳恩