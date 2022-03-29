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【業績｜內銀股】中行：預計今年境內人民幣貸款按年增至少10%　續加大對小微企業、科技創新等重點領域支持力度

股市 23:34 2022/03/29

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【業績｜內銀股】中行：預計今年境內人民幣貸款按年增至少10%　續加大對小微企業、科技創新等重點領域支持力度

中國銀行 （03988） 副行長王志恒在該行業績發布會上展望今年信貸計劃，指繼續擴大新增貸款規模，預計境內人民幣貸款按年多增不低於10%，該行將持續加大對小微企業、科技創新、綠色發展等重點領域的支持力度。

副行長王緯表示，展望今年該行普惠貸款規模新增額料逾3000億元。他說近年該行普惠貸款的不良餘額及不良率雙降，但目前不良的水平不能真實反映當前普惠貸款資產質量，主要是該些貸款是近3年新發放，時間還短，且延期還本的政策繼續實施，故可能未來的風險會出現滯後，但總體判斷普惠金融貸款質量仍可控。

關注金融市場價格波動引發的經濟金融風險

副行長劉堅東指，今年特別加強重點領域的風險識別和管控，該行注意到目前有一些階段性、局部性風險壓力相對較突出，例如一些房地產企業受到市場波動影響，而資金鏈趨緊；個別區域地方政府債務面臨即將到期還款的壓力；進出口企業面臨疫情和地緣政治等外部不確定性上升，帶來需求不足等問題。

劉續指，該行高度關注金融市場價格波動引發的經濟金融風險，去年以來大宗商品價格快速上升，目前仍然維持高位運行，對於中下游弱勢低端企業利潤形成擠壓，部分企業經營困難會引發違約，近期疊加俄烏衝突，美元升值等多重因素，該行將密切關注金融市場價格劇烈波動引發的市場風險，以及對客戶資金流動性及償付能力帶來的影響，持續開展風險排查。

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