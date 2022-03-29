【中銀2388】中銀香港：把握好加息周期利好因素　冀實現今年淨息差及淨利息收入穩中有升

中銀香港 （02388） 財務總監劉承鋼在業績簡布會上表示，今年美國加息步伐料比往常快，該行會把握好加息周期各種好的因素，管理好相關利率風險和流動性風險，努力實現今年淨息差及淨利息收入穩中有升。

劉表示，回顧2016至18年的加息周期，港元拆息升104個基點，該行當時息差擴大了25個基點，今年會用好加息契機，把加息利好因素逐步體現於該行的損益表中，今年該行着力優化資產負債的結構，當中在資產端方面，會進一步擴大高收益的資產、高收益貨幣的佔比。

該行的內房信貸方面，風險總監蔣昕表示，截至去年底，該行對內地房地產的授信客戶餘額有1065億元，佔集團全部客戶貸款約6.7%，按內地三條紅線標準而言，該行的綠檔客戶貸款餘額佔比達82%，黃檔客戶貸款餘額18%，沒有紅檔客戶，按企業性質而言，國企背景的企業授信餘額佔比77%，民企背景企業佔23%，而到去年底，未有逾期貸款。

另外，副總裁龔楊恩慈表示，去年跨境理財通落實，該行觀察到北向通較活躍，主要是香港客戶較熟悉內地市場內基金和理財產品，加上入場門檻低，操作容易等，客戶參與度較快；南向通參與客戶亦不少，惟由於未通關，客戶需時了解香港眾多的投資選擇，該行提供120隻基金，且有零售債券、外匯儲蓄等產品，對已作出投資的客戶，他們對於人民幣計價的混合基金、ESG概念投資較有興趣。

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