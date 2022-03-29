【中國恒大】恒大物業134億現金去年遭接管　成立獨立調查委員會　續停牌

恒大物業 （06666） 早前約134億元人民幣的存款質押被相關銀行強制執行，恒大 （03333） 公布，董事會已成立由獨立非執行董事周承炎及何琦，及非執行董事梁森生組成的獨立調查委員會，對恒大物業的存款質押被相關銀行強制執行一事進行調查。

獨立調查委員會已委任禮德齊伯禮律師行有限法律責任合夥為獨立調查委員會的專業顧問，協助獨立調查工作。

獨立調查委員會已展開資料收集工作，將盡快完成調查，維護集團的利益。經初步核查，相關存款被質押和強制執行均發生在2021年度。

恒大汽車將短暫復牌

中國恒大及恒大物業將繼續暫停買賣，直至另行通知。恒大汽車 （00708） 公布，董事會認為事件主要涉及恒大物業，已向聯交所申請於周三（30日）復牌，但恒大汽車預期無法如期公布業績，將於4月1日起停止交易。

恒大汽車指，將與審計師通力合作，力爭在停止交易後大約三個月左右完成2021年審計工作。公告特別提及「恒馳5」進展，指一直努力推進恒馳系列產品的量產工作，目標於2022年6月22日實現「恒馳5」量產。

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