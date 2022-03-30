  • 22°C
香港時間 : 2022330日 (三) 09:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國恒大】恒大汽車復牌開市跌6%　恒大物業134億現金去年遭接管、續停牌

股市 09:23 2022/03/30

分享：

恒大物業 （06666） 早前約134億元人民幣的存款質押被相關銀行強制執行，恒大 （03333） 公布，董事會已成立由獨立非執行董事周承炎及何琦，及非執行董事梁森生組成的獨立調查委員會，對恒大物業的存款質押被相關銀行強制執行一事進行調查。

【恒大停牌】恒大物業自爆134億人幣存款遭強制執行

獨立調查委員會已委任禮德齊伯禮律師行有限法律責任合夥為獨立調查委員會的專業顧問，協助獨立調查工作。

獨立調查委員會已展開資料收集工作，將盡快完成調查，維護集團的利益。經初步核查，相關存款被質押和強制執行均發生在2021年度。

恒大汽車將短暫復牌

中國恒大及恒大物業將繼續暫停買賣，直至另行通知。恒大汽車 （00708） 公布，董事會認為事件主要涉及恒大物業，已向聯交所申請於周三（30日）復牌，但恒大汽車預期無法如期公布業績，將於4月1日起停止交易。

恒大汽車指，將與審計師通力合作，力爭在停止交易後大約三個月左右完成2021年審計工作。公告特別提及「恒馳5」進展，指一直努力推進恒馳系列產品的量產工作，目標於2022年6月22日實現「恒馳5」量產。

恒大汽車今日開市跌6.3%，報3.3元。

相關文章：

【恒大汽車】恒馳官方微博：恒大新能源車「恒馳5」即將預售

【內房危機】羅兵咸永道傳淡出民企內房審計　去年被財匯局調查恒大核數工作

【恒大危機】恒大：力爭7月底前提出重組定案　初步估計境外直接債務規模227億美元

港股 中國恒大（03333） 恒大物業（06666） 恒大

上一篇文章

【快手業績】快手開市彈8%　上季收入增35%勝預期、經調整虧損擴大至35.7億人幣、日均活躍用戶3.23億再創新高

下一篇文章

【ET開市直擊】精選值博業績股 內房股響警號要走鬼（歡迎觀眾問股）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大行報告】高盛料2022至2025年本港樓價每年跌5%　看好兩隻本港地產股（附各股目標價）
【大行報告】高盛料2022至2025年本港樓價每年跌5%　看好兩隻本港地產股（附各股目標價）
【業績｜內銀股】中行去年淨利潤增長12.3%　派息22.1分、股息率達8.85厘
【業績｜內銀股】中行去年淨利潤增長12.3%　派息22.1分、股息率達8.85厘
【美股收市】憧憬俄烏和談現曙光 道指漲338點 納指升1.8%
【美股收市】憧憬俄烏和談現曙光 道指漲338點 納指升1.8%
【開市9點半】晨星：監管疑慮緩和+中概股除牌風險緩解　列15隻中港首選股
【開市9點半】晨星：監管疑慮緩和+中概股除牌風險緩解　列15隻中港首選股
【港股ADR+夜期】俄烏傳好消息、騰訊美團ADR高3%　夜期抽升268點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】俄烏傳好消息、騰訊美團ADR高3%　夜期抽升268點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】夜期升48點　騰訊阿里美團ADR高1%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】夜期升48點　騰訊阿里美團ADR高1%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款