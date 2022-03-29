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【業績｜手機設備】比亞迪電子去年少賺逾57%　派末期息0.103人幣

股市 22:19 2022/03/29

分享：

比亞迪電子 （00285） 去年純利下跌57.55%，至23.1億元（人民幣．下同）；擬派末期股息每股0.103人幣。期內，營業收入上升21.79%，至890.57億元。

公司指，智能手機及筆電板塊下半年行業景氣度略有回落，全年成長趨緩。集團深化與大客戶的戰略合作，於安卓大客戶的份額持續提升，北美大客戶核心產品的組裝份額和出貨量進一步增長，新產品線合作愈加深入，業務規模再創新高。

但由於疫情反覆及行業芯片短缺導致年內客戶需求出現波動，集團整體產能利用率偏低，對盈利能力造成影響。

集團佈局的智能家居、遊戲硬件、機器人、無人機等新型智能產品持續放量，電子霧化產品的研發和投產進展順利，為集團打開新增長曲線。隨著新能源汽車市場的爆發式增長，汽車智能系統出貨量穩步增長，集團亦積極投入多個新產品線的研發。

【ET財智Talk】MPF股票基金今年表現最差　中港股票值博率高？（立即收看）

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港股 業績公布 比亞迪電子（00285）

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