  • 20°C
香港時間 : 2022329日 (二) 22:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬經濟】幣安美國新任CEO：計劃3年內IPO　去年第四季利潤已超Uber

理財智慧 18:34 2022/03/29

分享：


據外媒Forkast報道，幣安美國（Binance US）新任行政總裁施羅德（Brian Shroder）在幣安區塊鏈周活動中表示，有望在2至3年內進行IPO，並將於4月宣佈「數億美元」規模的融資，同時強調，幣安美國上市的交易所並非其子公司，也不是附屬公司。

前螞蟻金服高管、前Uber 亞洲業務主任，即幣安美國新任行政總裁施羅德表示，有望在2至3年內進行IPO，並將於4月宣佈「數億美元」規模的融資。他指，自2021年第四季度以來，幣安美國（Binance US）的利潤超過了Uber。

【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

作為幣安全球戰略的一部分，幣安美國扮演着重要角色。報道指，幣安美國計劃在2022年底前於美國所有司法管轄區獲得許可，它目前正在紐約、德州、愛達荷州、夏威夷和佛蒙特州尋求許可。

至新上任起，施羅德負責幣安美國的戰略規劃、執行、籌款及業務發展等，IPO 也必然是其重點目標。施羅德表示，幣安美國成立的兩年間已成為一家合規、盈利的企業，為數百萬客戶提供服務，擁有成為美國最大最成功交易所的必備要素。

【名人投資】Taylor Swift 童年居所現正出售 近3,000呎鄉村大宅 僅售99萬美元 【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

開啟hket App，閱讀全文
道瓊斯工業平均指數 紐約 美國 Uber 行政 IPO 經濟

上一篇文章

【大行報告】京東健康6618去年下半年收入盈利均勝預期 野村重申「買入」評級
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大行點睇】瑞信維持中國資本市場「增持」評級 看好20隻股份
【大行點睇】瑞信維持中國資本市場「增持」評級 看好20隻股份
【消費情報】過百人通宵排隊搶購Swatch x OMEGA聯名手錶 官方澄清此系列並非限量款式
【消費情報】過百人通宵排隊搶購Swatch x OMEGA聯名手錶 官方澄清此系列並非限量款式
【電動車】Tesla打算拆股 盤前升5%
【電動車】Tesla打算拆股 盤前升5%
【居屋裝修】37年舊居住到殘 72萬翻新590呎單位 改動廚房位客廳變豪宅級 打造時代感活潑「親子宅」
【居屋裝修】37年舊居住到殘 72萬翻新590呎單位 改動廚房位客廳變豪宅級 打造時代感活潑「親子宅」
【薪酬趨勢】去年12月港人平均工資按年升1.8% 多過一半公司有人工加 8大工種每月工資有幾多?
【薪酬趨勢】去年12月港人平均工資按年升1.8% 多過一半公司有人工加 8大工種每月工資有幾多?
【騰訊700】一文看盡騰訊美團績後 大行最新評級和目標價
【騰訊700】一文看盡騰訊美團績後 大行最新評級和目標價
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款