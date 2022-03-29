【虛擬經濟】幣安美國新任CEO：計劃3年內IPO　去年第四季利潤已超Uber



據外媒Forkast報道，幣安美國（Binance US）新任行政總裁施羅德（Brian Shroder）在幣安區塊鏈周活動中表示，有望在2至3年內進行IPO，並將於4月宣佈「數億美元」規模的融資，同時強調，幣安美國上市的交易所並非其子公司，也不是附屬公司。

前螞蟻金服高管、前Uber 亞洲業務主任，即幣安美國新任行政總裁施羅德表示，有望在2至3年內進行IPO，並將於4月宣佈「數億美元」規模的融資。他指，自2021年第四季度以來，幣安美國（Binance US）的利潤超過了Uber。

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作為幣安全球戰略的一部分，幣安美國扮演着重要角色。報道指，幣安美國計劃在2022年底前於美國所有司法管轄區獲得許可，它目前正在紐約、德州、愛達荷州、夏威夷和佛蒙特州尋求許可。

至新上任起，施羅德負責幣安美國的戰略規劃、執行、籌款及業務發展等，IPO 也必然是其重點目標。施羅德表示，幣安美國成立的兩年間已成為一家合規、盈利的企業，為數百萬客戶提供服務，擁有成為美國最大最成功交易所的必備要素。

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責任編輯：龍紀瑩