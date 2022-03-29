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【業績｜內銀股】建設銀行去年多賺12%　末期息0.364元人民幣　按年多11.7%

股市 21:22 2022/03/29

分享：

建設銀行 （00939） 去年純利2979.75億元人民幣，按年多12.3%。每股宣派末期現金股息0.364元人民幣，按年多11.7%。

該行去年利息淨收入6054.2億元人民幣，按年多5.1%，手續費及佣金淨收入1214.92億元人民幣，多6%。經營收入按年增7.1%至7647.06億元人民幣，經營費用按年增16.2%至2191.82億元人民幣，惟信用減值損失按年縮減13.2%至1679.49億元人民幣。

期內淨利差1.94%，按年跌0.1個百分點。核心一級資本充足率13.59%，跌0.03個百分點。不良貸款率1.42%，跌0.14個百分點。撥備覆蓋率239.96%，增26.4個百分點。每股收益1.19元人民幣，多12.3%。

展望今年該行重點推進工作包括：聚焦服務實體經濟，支持國家重大戰略實施，支持實體經濟重點領域和薄弱環節，提高集團綜合化金融服務能力；貫徹新發展理念，推動戰略拓維升級，住房租賃重點突出金融特色的住房租賃綜合服務體系建設，普惠金融持續推進對小微企業融資「增量、擴面、降價」，金融科技強化企業級業務架構統籌，提升對業務賦能能力，鄉村振興提高「裕農通」服務能力，綠色金融統籌做好能源安全和低碳轉型金融服務。

建行績前收報5.75港元，升0.3%。

相關文章：

【業績｜內銀股】中行去年淨利潤增長12.3%　派息22.1分、股息率達8.85厘

港股 業績公布 建設銀行（滬：601939）

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