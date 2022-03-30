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【科技應用】Zoom推出「Zoom Up合作夥伴計劃」　特定市場供雲端電話系統接入

科技 10:00 2022/03/30

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Zoom今（29日）宣布推出「Zoom Up合作夥伴計劃」，幫助合作夥伴獲得更多專業知識、擴大客戶覆蓋範圍，以及突顯業務優勢。（官網圖片）

Zoom日前宣布推出「Zoom Up合作夥伴計劃」，幫助合作夥伴獲得更多專業知識、擴大客戶覆蓋範圍，以及突顯業務優勢。該Zoom Up合作夥伴計劃更首次為特定市場的合資格夥伴提供雲端電話系統Zoom Phone接入專用營運商服務，以及Zoom Phone通話計劃轉售服務。

【視像會議】Zoom推出新功能　有得用虛擬動物頭像開Zoom會議

【數據管治】港府數據管治政策不足　宜針對公眾、公務員加強技能教育

Zoom 亞太區合作夥伴負責人Jacob Pereira表示，由於現時各地企業正逐漸邁向混合工作模式，Zoom希望合作夥伴能更了解其平台的運用，掌握不同功能的使用方法。

透過該計劃，將進一步協調Zoom和合作夥伴之間的一致性，如經銷商、營運商、分銷商、獨立軟件供應商（ISV）等，為他們提供單一且簡易的架構。以及推出新的計劃級別，將合作夥伴對Zoom的投資水平掛鉤並提供投資獎勵，以表彰和獎勵合作夥伴在Zoom的投資水平。

為了讓合作夥伴有目標地提升Zoom技能，了解其專業領域的需要，Zoom還表示提供新能力認證如針對銷售及技術銷售等。另為合作夥伴提供更多資源，如有多種語言的Partner Demand Center，可幫助合作夥伴以不同語言使用Zoom進入市場及向Zoom Up最高級別的合作夥伴提供的額外發展資金 （MDF）。

Zoom又表示，向合作夥伴提供雲端電話系統Zoom Phone服務，在特定地區的合資格夥伴能使用完整的Zoom平台服務及Zoom Phone BYOC（Bring Your Own Carrier）服務。據悉，其「自攜裝置模式」提供覆蓋全球的電話連接服務，使公司無需再為員工提供個別直線電話號碼，為他們提供簡便的通訊解決方案。

【改朝換代】Google Hangouts App已下架　Google Chat勢成替代品？

責任編輯：黃顯晴

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