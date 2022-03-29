【俄烏局勢】世界銀行：俄烏局勢將加劇發展中國家貧窮問題　數十個國家將陷債務危機

據英國《金融時報》（Financial Times）報導，世界銀行警告，俄烏戰爭使許多發展中國家的前景黯淡，世界可能會經歷有可能對發展中國家經濟造成持續損害，可能有數百萬人因而陷入貧困，導致數十個國家陷入債務危機。

世界銀行副行長吉爾（Indermit Gill）表示，由於俄烏戰爭推高了大宗商品價格，加上利率上升和美元強勢，將加劇許多發展中國家的財政壓力，使淨進口國尤其難以償還不斷增加的債務。

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吉爾指，除非快速停戰，否則單單因石油和小麥價格飆升便足以嚴重阻礙發展中國家的增長。他表示中國、印度、南非和土耳其等石油進口國尤其面臨風險。他指出，在戰爭開始之前，發展中國家的經濟下跌已經持續好一段時間。

在1 月份，世界銀行預測，2021 年發展中國家的平均輸出增長率為 6.3%，今年為 4.6%，2023 年為 4.4%。他指某部分亞洲國家，增長率下降一個百分點可能是可以控制的，但對於土耳其或巴西來說，卻是大規模的下降。

吉爾指，發展中國家將面臨近幾十年以來最大規模的債務危機，大約 1 億人將重新陷入貧困，其定義為每天生活費不足 1.90 美元。雖然現在預測戰爭的影響還為時過早，但他指發展中國家貧窮人口現在很有可能會持續上升。

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責任編輯：龍紀瑩