【業績｜生科股】信達生物去年虧損擴大至31億人幣　料今年商業化產品組合增至8款

▲ 信達生物去年虧損擴大至31億人幣 料今年商業化產品組合增至8款

信達生物 （01801） 去年虧損由10億大增至31.4億元（人民幣，下同），經調整虧損增加2.5億元至22.4億元，主要由於持續的研發投資所致，不派息。信達生物指，預計2022年仍將是商業化及後期在研管線的豐收之年，商業化產品組合將由六款產品增加至八款產品，且將維持理想的產品收益增長。

信達生物預計2022年至少提交三項新藥上市申請（NDA），並預期部分管線將最快於今年提交NDA。

去年公司總收入74.1%至42.6億元，其中產品收入增69%至40億元，主導產品達伯舒®（信迪利單抗注射液）在銷售收入及銷量上均保持強勁增長。

去年產品銷售的毛利率為88.6%，按年升3.7個百分點，主要由於六套3,000升的不鏽鋼生物反應器產線自2020年第四季度投產後，產品數量持續增加及生產效率持續提升。

研發開支方面，去年增加了4億至21.16億元。截至去年底，公司已將商業化產品組合擴充至六款獲批藥物，新增兩款產品獲批上市，包括耐立克® （奧雷巴替尼片）及達伯坦® （培美替尼片）。

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