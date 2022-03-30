【ET開市直擊】精選值博業績股 內房股響警號要走鬼？（附time code）

比亞迪 （01211） 、中國銀行 （03988） 上日壓軸放榜，港股連續兩日上揚。業績期即將完結，多隻大藍籌亦已出「成績表」，哪些業績股值博可趁調整時吸納？融創 （01918） 、佳兆業 （01638） 及中國恒大 （03333） 、中國奧園 （03883） 等多隻內房股均無法如期公布業績，內房股今周五（4月1日）恐現停牌潮，有貨要閃？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解市況。

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00：15 - 港股今日焦點速覽

00：54 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

01：48 - 亞太股市早段市況速報

02：09 - 俄烏似停火 美股走勢可再上？

03：47 - 俄烏簽和約對環球股市有提振

04：08 - 通脹料可緩和 減低美國聯儲局加息壓力

05：16 - 俄羅斯、烏克蘭停戰有望？對科技股、增長股有提振作用

06：18 - 港股上日市況速覽+北水盤路

07：22 - 上海封城對內地經濟影響有多大？

08：45 - 內地貨幣政策有條件再鬆綁降準 料LPR再有下調機會

09：38 - 留意中、美息差收窄 中央短期難大舉放水

10：21 - 憧憬內地樓市提振政策、監管鬆綁 港股有望受惠政策

10：55 - 恒指期結前短綫21200點有支持 上望22400至22500點

11：23 - 港股短期進入修正期、料波幅明顯收窄 短期波幅為主

12：13 - 比亞迪 （01211） 業績分析：純利跌四成令市場失望 憂原材料成本升

14：30 - 比亞迪 （01211） 每部車淨賺利潤為市場關注 商品價格如原回落將不利生產

15：05 - 比亞迪 （01211） 面對疫情反覆、補貼減 銷售量將受壓

15：51 - 多隻內房股延發業績怎解讀？恐現停牌潮持貨求穩要沽空？

19：31 - 部分內房股估值或有殺錯 進取投機者可以小博大買入小注博反彈

21：00 - 業績股點揀？中移動 （00941） 、中國神華 （01088） 、中石化 （00386） 高息可買入

22：50 - 新秀麗 （01910） 業績對辦可留意 憧憬疫情好轉

23：35 - 汽車經銷商中升 （00881） 、永達汽車 （03669） 值得睇好 留意內地疫情發展

24：07 - 港股開市前市況速報

24：39 - ET個股推介：中國平安 （02318）

29：04 - 觀眾問股：中國神華 （01088） 冇貨咩價位可入？

30：01 - 觀眾問股：東方海外 （00316） 跌夠未？息率高可睇位吼入？

32：25 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 220元有兩手可長揸嗎？業績後怎樣部署？

33：17 - 觀眾問股：吉利汽車 （00175） 短綫上望空間多少？

35：20 - 觀眾問股：微盟 （02013） 走勢點睇？咩位可買入、上望咩位？

37：34 - 觀眾問股：中石化 （00386） 8元重貨持有4年、現價撈底好嗎？有機會返家鄉？

39：58 - 觀眾問股：阿里健康 （00241） 5元買入現時止賺？

41：09 - 觀眾問股：東方航空 （00670） 2.65買入中線上望位、止蝕位？前景如何？

42：51 - 觀眾問股：新天綠色能源 （00956） 4.1元有貨繼續揸抑或先食糊？有冇機會上5元以上？

44：26 - 觀眾問股：基建股點揀？中鐵建 （01186） vs 中國中鐵 （00390）

45：36 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 15.9元買入仍可上衝？

46：45 - 觀眾問股：江西銅 （00358） 短綫怎部署？

47：50 - 消息股：恒大汽車 （00708） 、花樣年 （01777） 、雅居樂 （03383） 、雅居樂服務 （03319） 、建行 （00939） 、快手 （01024） 、世荗 （00813） 、融創 （01918）

49：42 - A股開市初段市況速報

50：02 - 港股開市初段市況速報

50：19 - 財經日誌提提你

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