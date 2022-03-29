【虛擬銀行】富融銀行於《晴報》「Banking & Finance Awards 2021」榮獲「傑出虛擬銀行服務大獎」

富融銀行（Fusion Bank）於香港經濟日報集團旗下的《晴報》舉辦之「Banking & Finance Awards 」2021中奪得「傑出虛擬銀行服務大獎」。富融銀行指，自開業以來，相繼推出多項高效及創新的銀行服務，以助促進本地普及金融發展。憑藉結合騰訊繁榮生態圈的優勢，該行致力為客戶構建智慧金融服務生態，深受市場肯定。

富融銀行執行董事、行政總裁周明表示，非常榮幸能於此年度盛事獲頒授「傑出虛擬銀行服務大獎」，彰顯該行的業務優勢，備受業界及大眾肯定，該行一直秉承推進金融科技便民化的理念，實踐「科技向善、服務港人」的使命與遠景。周續指，該行於開業短短一年多的時間，便積極推出多個創新產品，並於本地消費與跨境匯款領域上尋求突破，以豐富香港的銀行服務，為客戶帶來新體驗，展望未來，該行會繼續透過連接騰訊和工銀亞洲等股東的生態圈的優勢，構建智慧金融服務生態，提供高效、創新及安全的銀行金融產品和服務，為客戶創造生活價值，享受自在未來。

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