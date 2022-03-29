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【消費情報】OMEGA x Swatch聯名系列手錶炒風未止？原價2,100元拍賣網仍高見6.8萬元天價

理財智慧 22:30 2022/03/29

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OMEGA與Swatch聯名系列手錶BIOCERAMIC MoonSwatch，在全球掀起瘋搶熱潮，在本月26日公開發售的前夕，專門店外亦出現通宵排隊人龍與「排隊黨」打尖事件，最後本港Swatch指由於客人反應非常踴躍，公開發售將會延遲。由於全球開賣數量有限，因此仍有一定炒價空間，在本地拍賣網更驚現6.8萬元的「天價」。

【青姐話】清明時節雨紛紛   港股幾時可翻身？

BIOCERAMIC MoonSwatch系列從太空汲取設計靈感，11款手錶以太陽、月亮及9大行星命名，儘管Swatch強調此系列並非限量生產，亦沒有附有編號，數星期內亦將陸續有補貨，所有款式將來亦會安排於網上商店發售，但由於MoonSwatch開價只需2,100元，以OMEGA Speedmaster腕錶來說非常抵玩，對不少人來說稱得上是可負擔的奢侈品，加上首批貨量有限，出現炒價實在是在所難免，拍賣網上的回收價由3,000至68,000元不等。

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【延伸閱讀】【消費情報】過百人通宵排隊搶購Swatch x OMEGA聯名手錶 官方澄清此系列並非限量款式

順帶一提，近日網上亦流傳一位海外用家分享，佩戴藍色的Neptune型號一整天後，錶背物料經汗水沾濕後會出現甩色問題，難免讓人覺得不值得花上炒價購買。

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責任編輯：嚴浩文

 

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