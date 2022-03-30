【兒童科技】全美正式推出兒童設備Amazon Glow　結合視訊與互動閱讀機能

▲ 亞馬遜（Amazon）今（29日）宣布將於美國全面推出針對兒童的電子設備「Amazon Glow」。（官網圖片）

Omicron病毒來勢洶洶，本港學童更需提早放暑假避疫。許多家長也擔心學童在家的時間增加，或令他們沉迷網絡。亞馬遜（Amazon）今（29日）宣布將於美國全面推出針對兒童的電子設備「Amazon Glow」，Amazon Glow結合了視訊和閱讀功能，使家長能在與兒童視訊時，一同互動閱讀。

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據外媒《TechCruch》報道，Amazon Glow早於去年9月已發布，惟該兒童電子設備屬於Amazon「Day 1 Editions」測試計劃的產品，因此Amazon當時並沒有公開發售該電子設備，僅向部分買家發貨。Amazon今（29日）宣布將在美國全面發售Amazon Glow。

Amazon Glow由一個直立式8吋大的視訊屏幕和投影機組成，該設備可以在前方的桌面上投射出一個19吋大的互動空間，家長可透過視訊，與兒童在投影空間中互動，如翻頁等。

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夥Disney、芝麻街打造遊戲內容

Amazon表示，現已與Disney、Mattel、Nickelodeon和芝麻街等專服務兒童的企業合作，打造適用於Amazon Glow的遊戲和互動內容。

據悉，Amazon Glow的售價為299美元（約2,300港元），當中包括為期1年的Amazon Kids+服務，提供設備專用的書籍和遊戲。

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責任編輯：文睿

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