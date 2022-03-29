【俄烏局勢】標普全球副總裁：美國將成為全球最大LNG出口國

標普全球副總裁、能源專家Daniel Yergin周一（29）在接受外媒訪問時預計，美國將成為全球最大的液化天然氣（LNG）出口國。

Daniel Yergin接受CNBC訪問時指，隨著西方國家制裁俄羅斯的能源出口並尋找其他替代品，美國今年將成為全球最大的LNG出口國，「美國的LNG是歐美的地緣政治資產」。他又稱，在1月的約一半時間，美國向歐洲提供的天然氣比俄羅斯從管道供應的還要多，而歐美正在談論增加供應，料未來會有更多美國的天然氣出口。

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由於俄羅斯入侵烏克蘭，歐盟正努力將其對俄國天然氣進口的依賴減少三分之二，並在2027 年之前進口化石燃料。美國上周五（25日）承諾，到2022年底，將增加對歐洲國家的LNG供應，以減少歐盟對俄羅斯的依賴，目前俄羅斯佔歐盟天然氣需求的40%。

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責任編輯：黃苑筠