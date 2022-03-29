▲ 【業績｜內險股】新華保險去年多賺4.6%至149億人幣、派末期息1.44人幣 保費收入增2.5%、新業務價值跌近35%

新華保險 （01336） 公布去年業績，期內收入2200.27億元（人民幣，下同），按年增7.9%；盈利149.47億元，按年增4.6%；每股收益4.79元；每股派息1.44元，按年增3.59%。以新華保險今日收市價21.35港元推算，現價股息率逾8厘。

新華保險去年保費收入1634.70億元，按年增2.5%；當中，長期險首年保費409.6億元，按年增5%；續期保費1168.62億元，按年增3.5%。新華保險截至去年底的一年新業務價值59.8億元，按年跌34.9%；內含價值則約25.88.24億元，按年增7.6%。

新華保險淨投資收益率微降0.3個百分點

新華保險投資資產約10.83億元，按年增12.1%，期內總投資收益約576.21億元，按年增23.5%，總投資收益率5.9%，按年增0.4個百分點；淨投資收益約418.54億元，按年增6.5%；淨投資收益率則跌0.3個百分點至4.3%。

新華保險核心償付能力充足率為243.35%，按年減少24.93個百分點；綜合償付能力充足率為252.09%，跌25.75個百分點。

新華保料今年保險資金安全性投資收益或承壓

對於今年潛在風險，新華保險稱，全球新冠肺炎疫情仍在蔓延，內外部環境的複雜性持續加劇，市場、信 用、流動性風險的交叉傳染，金融風險加速累積，保險資金的安全性和投資收益承壓。新華保險表示，會做好風險管理體系建設。

**強積金連續3個月見紅！駿隆王玉麟於《ET財智Talk》分析MPF攻守兼備部署**

相關文章：

【內險股】人保：內險資本新規實施後 集團償付能力降幅低於同業、將保持分紅穩定與可持續性

【業績｜內險股】太保去年純利升9%、新業務價值率跌逾兩成 管理層承認受資本新規影響高於同業