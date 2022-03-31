【理財智慧】長者投保屬需要特別關顧的客戶 一文了解投保人權益

最近，台灣的金融監督管理委員會考慮修例，加強對於高齡消費者投保的權益，特別是考慮該保險產品是否適合銷售給65歲以上客戶。香港近年也發生不少與長者有關的保險事件，例如藝員陳彥行母親買了約3,000萬元的天價保險，其實以現時的政策而言，保聯會也將部分人士列為「需要特別關顧的客戶」，為他們提供額外的保護、也對於非「需要特別關顧的客戶」提供冷靜期，以保障投保人的權益。

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需要特別關顧的客戶

現時保監會將三類人列為需要特別關顧的客戶，分別為65歲以上人士、教育水平屬小學或以下程度的人士和低資產及沒有固定收入的人士，有部分保險會加入有殘障而可能影響到投保的判斷及決定人士為「需要特別關顧的客戶」。有關的保險公司在需要特別關顧的客戶投保後，會再聯絡投保人作售後確認，以確定投保人明白保單內容及風險，並以錄音作記錄。

冷靜期

在現時，對於非需要特別關顧的客戶的人壽保險投保人，他們擁有冷靜期作保護。如果投保人購買一份人壽保險，投保人可以有21日作為冷靜期，投保人可於期間反思其購買人壽保險的決定，投保人可以要求退還全數保費的權力，而負責銷售的經紀或中介人需要在投保時通知投保人解釋「冷靜期」和投保人在冷靜期間的權益。雖然保監會只要求壽險提供冷靜期，但現時大部分的保險公司在非壽險保單都提供冷靜期，以保障投保人。

冷靜期能否100%取回已繳保費?

不一定。如果投保人是買了一份「非投資相連」的保單，所繳的保費可以100%取回；但如果投保人是買了一份「投資相連保險」，保險公司有權要求支付按投保時基金單位的購買價與現時市值的差額。同時，如果在冷靜期內已經獲得賠償或索償，投保人便會失去冷靜期的權益。

現時保障是否足夠

隨著香港面對人口老化的問題，相信日後會愈來愈多長者考慮投保，在現時，保監會對於長者投保的保障仍有不足，只是透過投保後作售後確認。現時，已經有不同保險公司因應人口老化問題推出為長者而設的保險，保監會可以考慮因應社會需要，增加對於長者的保障，特別是與投資有關的保險。

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責任編輯：陳佳恩