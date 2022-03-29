【第2季部署】晨星指中資股調整已反映風險 推薦15隻股份

近期中資股因俄烏事件、行業監管及疫情因素大上大落。晨星發表報告指，中資股經過早前跌浪後，已反映內地需求放緩的風險。與此同時，內地監管取態有所放寬及中央對穩定市場作出支持等，都對股市有正面影響。對於內地房地產行業，晨星估計內地當局仍會維持三條紅綫的資本要求，惟有關措施或會向趨鬆方向發展。

【盈富基金2800】恒生投資獲選為 盈富基金新任經理人 詳情請看【下一頁】

晨星又指出，俄烏事件是當前市場一大風險。皆因雙方衝突時間愈長，會引發地域政治風險及高通脹。和俄羅斯有往來的企業有機會被美國華府列入實體黑名單。

晨星同時推薦15隻中港股票。有關股票除了估值及盈利增長都具吸引力，業務所面對的地域風險亦較低。

晨星最新推薦中資股名單：

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

【港交所388】港交所舉行企業日 提出3大關鍵戰略 詳情請看【下一頁】

同場加映 【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機