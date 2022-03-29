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【第2季部署】晨星指中資股調整已反映風險 推薦15隻股份

股樓投資 21:33 2022/03/29

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近期中資股因俄烏事件、行業監管及疫情因素大上大落。晨星發表報告指，中資股經過早前跌浪後，已反映內地需求放緩的風險。與此同時，內地監管取態有所放寬及中央對穩定市場作出支持等，都對股市有正面影響。對於內地房地產行業，晨星估計內地當局仍會維持三條紅綫的資本要求，惟有關措施或會向趨鬆方向發展。

【盈富基金2800】恒生投資獲選為 盈富基金新任經理人  詳情請看【下一頁

晨星又指出，俄烏事件是當前市場一大風險。皆因雙方衝突時間愈長，會引發地域政治風險及高通脹。和俄羅斯有往來的企業有機會被美國華府列入實體黑名單。

晨星同時推薦15隻中港股票。有關股票除了估值及盈利增長都具吸引力，業務所面對的地域風險亦較低。

晨星最新推薦中資股名單：

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【港交所388】港交所舉行企業日 提出3大關鍵戰略  詳情請看【下一頁

同場加映  【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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