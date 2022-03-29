  • 20°C
香港時間 : 2022329日 (二) 19:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

瑞銀預計明年經濟增長反彈至5.5% 人口縮減帶來中期挑戰

股樓投資 19:18 2022/03/29

分享：

新冠疫情持續逾２年，嚴重打擊本港經濟，加上外圍動盪，為經濟帶來多方挑戰。瑞銀投資銀行北亞地區經濟師鄧維慎發表報告指，本港經濟持續面對外內挑戰，從外圍看全球經濟增長料遜於原來預測。另考慮到俄烏衝突，該行全球經濟團隊近期亦下調今年全球增長預測1個百分點至3.6%，當中已計及能源價格震盪、家庭消費力被蠶食，以及供應鏈潛在進一步干擾。本地而言疫情則仍為一個負面因素。

同場加映：【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

報告又稱，考慮到外圍不確定性對已經疲弱的本地增長雪上加霜，或損害復甦，瑞銀近期將本港今年經濟增長預測由2.2%降至1%，惟相信香港未陷入滯脹，高能源價格對消費價格的影響亦可控，加上政府有充裕財政資源以吸收進一步的溢出效應。

【姜濤效應】2021年本地廣告開支逆市升29% 姜濤拍40廣告銷售額稱冠【見下頁】　

【大行點睇】花旗看好7大產業9隻股份 受惠內地經濟增長目標

    點擊圖片放大
    +8
    +7

此外，瑞銀預期本港明年經濟增長可反彈至5.5%，而非進入延長的滯脹。另根據官方數據顯示過去兩年本港人口收縮，該行則透過4個人口假設進行情境預測，在2022至2024年間人口變動介乎減少40萬人至增加10萬人，在該等情境下實際GPD增長波動於1.8%至3.2%之間。倘人口減少持續，將帶來中期增長挑戰。

同場加映：【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

 

開啟hket App，閱讀全文
移民 滯脹 通脹 經濟衰退 經濟現象 經濟數據表現 經濟 港股

上一篇文章

【俄烏局勢】美財政部副部長：美與盟友將加大對俄供制裁 包括其供應鏈

下一篇文章

【私院門診】港怡醫院3.31起增設新冠病毒病門診　專為輕微症狀確診病人提供治療
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【居屋裝修】37年舊居住到殘 72萬翻新590呎單位 改動廚房位客廳變豪宅級 打造時代感活潑「親子宅」
【居屋裝修】37年舊居住到殘 72萬翻新590呎單位 改動廚房位客廳變豪宅級 打造時代感活潑「親子宅」
【薪酬趨勢】去年12月港人平均工資按年升1.8% 多過一半公司有人工加 8大工種每月工資有幾多?
【薪酬趨勢】去年12月港人平均工資按年升1.8% 多過一半公司有人工加 8大工種每月工資有幾多?
【電動車】Tesla打算拆股 盤前升5%
【電動車】Tesla打算拆股 盤前升5%
【騰訊700】一文看盡騰訊美團績後 大行最新評級和目標價
【騰訊700】一文看盡騰訊美團績後 大行最新評級和目標價
【消費情報】過百人通宵排隊搶購Swatch x OMEGA聯名手錶 官方澄清此系列並非限量款式
【消費情報】過百人通宵排隊搶購Swatch x OMEGA聯名手錶 官方澄清此系列並非限量款式
【大行點睇】瑞信維持中國資本市場「增持」評級 看好20隻股份
【大行點睇】瑞信維持中國資本市場「增持」評級 看好20隻股份
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款