瑞銀預計明年經濟增長反彈至5.5% 人口縮減帶來中期挑戰

新冠疫情持續逾２年，嚴重打擊本港經濟，加上外圍動盪，為經濟帶來多方挑戰。瑞銀投資銀行北亞地區經濟師鄧維慎發表報告指，本港經濟持續面對外內挑戰，從外圍看全球經濟增長料遜於原來預測。另考慮到俄烏衝突，該行全球經濟團隊近期亦下調今年全球增長預測1個百分點至3.6%，當中已計及能源價格震盪、家庭消費力被蠶食，以及供應鏈潛在進一步干擾。本地而言疫情則仍為一個負面因素。

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報告又稱，考慮到外圍不確定性對已經疲弱的本地增長雪上加霜，或損害復甦，瑞銀近期將本港今年經濟增長預測由2.2%降至1%，惟相信香港未陷入滯脹，高能源價格對消費價格的影響亦可控，加上政府有充裕財政資源以吸收進一步的溢出效應。

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此外，瑞銀預期本港明年經濟增長可反彈至5.5%，而非進入延長的滯脹。另根據官方數據顯示過去兩年本港人口收縮，該行則透過4個人口假設進行情境預測，在2022至2024年間人口變動介乎減少40萬人至增加10萬人，在該等情境下實際GPD增長波動於1.8%至3.2%之間。倘人口減少持續，將帶來中期增長挑戰。

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記者：張以正