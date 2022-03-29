疫情重挫商舖市道　美聯︰核心區空置率反彈至11%　料短期內仍高位徘徊

本港第五波疫情肆虐，加上政府在年初進一步收緊限聚令及社交距離措施，令多區商舖出現空置及暫時停業的情況。美聯工商舖資料研究部數據顯示，第五波疫情急速惡化，民生消費頓時大受打擊，令3月份的核心區吉舖數量在短短兩個月內急劇上升。該行預計，雖然政府將派發新一輪消費券，並預告將會放寬防疫政策，但疫情仍然嚴峻，舖市難以在短時間內復甦，空置率預料仍會在高位徘徊。

美聯工商舖行政總裁（工商舖）盧展豪指出，該行今年第一季共進行了兩次統計，分別在今年1月及3月進行，先後派員到中環、銅鑼灣、尖沙咀、旺角共四個主要購物區的街道進行實地考察，並按結果統計商舖及空置舖位數目︰今年3月份，四核心區共錄得829間吉舖，對比今年1月疫情較輕微時增加82間，街舖空置率在兩個月內由9.9%增加至11.0%，是自2021年第一季以來最高。

同場加映︰【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

食肆方面，自去年下半年起，疫情稍為緩和，食肆晚市堂食限制措施得以放寬，食肆生意前景樂觀，吸引不少飲食業租戶開業，落戶各核心區，令今年1月時四大核心區食肆比去年第三季大增92間。按分類劃分，四核心區中增加最多的食肆為非中式餐館，今年1月大增59間，其中33間來自中環。不過，第五波疫情來襲令飲食業煞停擴充。與1月份比較，四核心區的飲食業租戶最新淨減少8間，當中最受影響的是酒吧，在兩個月內淨減少7間，可見即使有前四波疫情的經驗作參考，第五波疫情對飲食行業的打擊仍然非常大，尤其對被勒令停業的酒吧更是重創。

四核心區中有至少一成商舖暫時停業，中環區更高達17.1%。當中，餐飲業受到晚市禁堂食、二人一枱等政策影響，生意大受打擊，多達468間飲食店舖需要暫時關閉，即接近四分之一的飲食業商戶。

展望後市，美聯旺舖董事梁國文指出，政府推出新一輪電子消費券及預告放寬防疫限制會對零售市場帶來正面影響，料於今年第三季的數據反映出來。但疫情反覆下舖市前景仍然未明，而第五波疫情對商舖的影響相信並未完全於今年第一季反映，預計零售市道未能在短時間內復甦。他預計，未來半年四大核心區街舖空置率仍然會在高位徘徊，當中四核心區料將會維持在10.5%-11.5%水平。

梁國文又預計，如果政府能如期放寬社交距離措施，如恢復晚市堂食、重開酒吧等，相信飲食業會逐步復甦，但擴充的步伐會較上一季緩慢，加上政府再度派發消費券將有助舒緩旅遊相關行業因通關未明而造成的結業潮，包括珠寶鐘錶及藥房等行業。然而，一切仍取決於疫情發展，如果酒吧、美容院、娛樂場所等被迫停業的商舖未能如期重開，預料未來兩個月將會現倒閉潮。

【有相睇】議價空間漸收窄 講價不到2%速入市 將軍澳中心兩房785萬沽【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機