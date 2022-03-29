英國警方就首相府派對門事件 向參加者發20張告票

英國首相府被揭在封城期間舉行多個派對，首相約翰遜參與其中6場。倫敦警方就首相府封城期間舉辦派對進行刑事調查，周二（29日）宣布向參加派對人士合共發出20張告票，但無透露約翰遜會否收到告票。

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首相府於過去兩年封城期間，曾先後舉辦12場派對，包括在菲臘親王（Prince Philip）去年4月舉行喪禮前一晚、全國哀悼期的時候舉辦派對歡送兩名離職職員。

據悉，約翰遜（Boris Johnson）參加了其中6場派對，但他否認違法。倫敦警方進行刑事調查期間，約翰遜收到了一份法律調查問卷，英媒指上述程序相當於接受盤問。

英國倫敦大都會警方周二發表聲明，指警方對派對門事件的調查進展已進入提交定額罰款通知的階段，將就參加者違反防疫規定開出20張罰單。

但倫敦警方在聲明中表明不會透露受罰人士姓名，也不會透露他們參加了哪幾場派對。

收到罰單的參加者一般需繳交100英鎊的罰款，英媒預計這些首相府官員遭革職的可能性不大。另外，首相府早前曾經承諾如約翰遜收到警方罰單，就會知會公眾。

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英國工黨副黨魁韋雅蘭（Angela Rayner）再次炮轟約翰遜，稱如果約翰遜因派對門事件收到罰單，就理應引咎辭職。

她指控約翰遜帶頭違反防疫措施，過去幾個月更向公眾說謊。英國封城期間各個地區都有好好遵守防疫措施，而約翰遜政府卻表現出凌駕法律的態度，認為約翰遜必須下台。

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責任編輯：鄭錦玲