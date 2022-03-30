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【烏克蘭戰爭】制裁有幾慘？ 俄富豪負擔不起出街食飯！

環球社會熱點 08:05 2022/03/30

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俄羅斯與烏克蘭開戰後，眾多俄羅斯財閥成為制裁目標，資產被凍結。人在英國的俄羅斯財閥弗里德曼表示，由於信用卡被凍結，導致他被迫長期在家食飯，無法外出到餐廳享用美食，猶如遭到居家監禁。

【烏克蘭戰爭】俄烏和談據報開局冷漠 土總統：是時候有實際成果 【下一頁】

烏克蘭出生的弗里德曼（Mikhail Fridman）最近因俄烏戰爭，其信用卡被英國政府凍結。弗里德曼受訪時透露，有獲得一定額度金錢可以運用，但以倫敦物價根本不夠外出食飯，他只能長期在家，宛如家居監禁。

弗里德曼指自己長年住在英國，在英國及歐洲投資數十億英鎊，如今被制裁彷彿被拋棄。俄烏戰爭後，弗里德曼已公開譴責莫斯科政府，並呼籲立即停火。

弗里德曼指自己猶如在家監禁。

弗里德曼位置倫敦的豪宅。

弗里德曼身家豐厚，為投資企業Alfa 集團聯合創辦人。

信用卡被凍結後，弗里德曼稱不能負擔出外食飯的費用。

弗里德曼指制裁財閥不會阻止普京對烏克蘭的軍事行動。

阿巴莫域活在內等俄羅斯財閥成為全球制裁目標。

【烏克蘭戰爭】俄傳考慮改投亞洲足協 被歐洲無限期禁賽 【下一頁】

談及制裁俄羅斯財閥，弗里德曼認為只會有反效果，促使更多俄國富豪返回俄羅斯，屆時他們只會對俄羅斯政府更忠心。他更表明，認為財閥能夠勸退俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）對烏克蘭的軍事行動是「愚蠢」想法。

弗里德曼曾聯合創辦私人股權投資公司LetterOne and Alfa 集團，身家估計高達93億英鎊（約954億港元），為去年全球富豪榜第128位。歐盟凍結LetterOne公司 and Alfa 集團200億歐元股份（約1,730億港元）後，弗里德曼上月被迫辭任董事一職。

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責任編輯：吳漢培

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