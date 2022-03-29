【烏克蘭戰爭】俄軍擊穿烏政府大樓 俄防長：可集中解放頓巴斯

俄羅斯和烏克蘭軍隊交戰持續，兩軍最新情況備受關注。烏克蘭尼古拉耶夫官員表示，俄羅斯的火箭炮攻擊當地行政大樓，網上亦傳出建築物中間被破壞圖片。俄羅斯國防部長紹伊古表示，烏克蘭軍隊蒙受巨大損失，並指俄羅斯可集中警力解放頓巴斯地區。烏克蘭則表示，希望周二（29日）能開放3條人道主義走疏散平民。

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尼古拉耶夫（Mykolaiv）州長Vitaliy Kim表示，俄軍周二用一枚火箭炮擊當地的行政大樓，摧毀近一半的建築物。他一度指有11人被困在廢墟下，包括8名平民及3名軍人，其後當地政府指造成最少3人死亡及22人受傷。Vitaliy Kim指，俄軍轟炸城市證明其已放棄接管當地意圖。

烏克蘭記者Oleh Novikov在社交平台Twitter上發放圖片，從圖片可見建築物中間穿了一個大洞。《路透社》引述目擊者指，該區域亦被烏克蘭當局封鎖。緊急服務部門指，已救出18名傷者，救援工作仍然繼續。

烏克蘭副總理韋舒列克（Iryna Vereshchuk）表示，希望當地時間周二可開放3條人道主義走廊，疏散被困的居民。韋舒列克指，當中包括一條讓南部馬里烏波爾（Mariupol）市居民駕駛私家車離開的安全走廊。

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俄羅斯國防部長紹伊古（Sergey Shoygu）周二表示，烏克蘭軍多個部隊蒙受重大損失，空軍及防空系統幾乎被全數摧毀，制空權被奪走，海軍更已不再存在。紹伊古表示，烏軍戰鬥潛力已被大幅降低，俄羅斯在烏克蘭開展的特別軍事行動中，第一階段主要任務整體上已完成，令當局可將主要警力集中於實現解放頓巴斯地區（Donbass）的首要目標上。

紹伊古指，俄羅斯開展特別軍事行動前，烏軍共有152架飛機、149架直升機及180套中遠程防空系統，現時俄軍已摧毀123架飛機、77架直升機及152套防空系統。烏克蘭軍方則在Facebook發布帖文指，至今已有逾1.7萬名俄軍戰死，亦已累計破壞俄軍共597輛坦克及1,710輛裝甲車等裝備。

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責任編輯：李俊儀