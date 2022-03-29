【業績｜飲品股】奈雪的茶去年虧損擴大至45.3億人幣　今年計劃新開350門店、嚴控人力成本

▲ 【業績｜茶飲股】奈雪的茶去年虧損擴大至45.3億人幣 今年計劃新開350門店、嚴控人力成本

奈雪的茶 （02150） 公布去年業績，期內收入約42.97億元（人民幣，下同），按年增40.5%；虧損約45.25億元，按年擴大21.4倍；每股蝕3.28元；經調整虧損1.45億元，2020年同期則賺1660萬元。

奈雪的茶因去年錄得可轉換可贖回優先股的公允價值虧損43.29億元才拖累年內表現。奈雪的茶的「奈雪的茶」門店經營利潤約5.92億元按年增68.4%；「台蓋」門店經營利潤約約1.87億元，按年下跌20.8%。奈雪的茶茶飲店每筆訂單平均銷售價值為41.6元；按年跌3.26%。奈雪的茶去年經營活動所得現金淨額按年跌11.1%至5.1億元。

奈雪的茶去年淨增326間門店至817間 今年目標開350間

奈雪的茶去年淨新增326間門店至817間，但奈雪的茶標準茶飲店數目則按年減少8%或39間至446間；而去年下旬才推出的「奈雪PRO茶飲店」則大幅增加至371間。

奈雪的茶稱，去年各地防疫措施亦有所收緊，消費者對出行與消費態度趨於謹慎，對去年財務表現造成挑戰。今年將繼續在現有的一線、新一線和重點二線城市加大門店密度，提高品牌勢能，今年預計將新開350家奈雪的茶茶飲店。

奈雪的茶：原則上不再增加單個門店人員編制

奈雪的茶強調，今年旨在錄得正自 由現金流以支持業務發展，會嚴格控制人力成本，原則上將不再增加單個門店的人員編制，中、後台人力成本增長率也將低於收入增長率。對充滿不確定性的外部環境，奈雪的茶稱，將持續優化運營、提升效率，冀在未來宏觀環境向好時也能及時抓住恢復機會。

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