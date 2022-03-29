何謂孳息曲線倒掛？話你知美國是否已響起經濟衰退警號

美國上日一度出現孳息曲線倒掛，拖累美股道指早段挫逾300點，究竟「孳息曲線倒掛」是甚麼？對美股、美國經濟又有何啟示？

定義

美國孳息曲線用作標示信貸質素相同的債券孳息，在正常情況下，短期債券在圖按上處於左方，長期債券則於右方，不少人視之為未來經濟表現的重要指標，常用於比較2個月、2年、5年、10年及30年期美國國庫債券。

當長債孳息下跌，而短債孳息上升，便會出現「倒掛」，短債孳息高於長債。這現象反映投資者預計未來通脹會走低，可以是經濟增長放緩的先兆。事實上，自二戰以來，美國經濟每次陷入衰退之先，幾乎每次都曾出現美國孳息曲線倒掛的現象。

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今次孳息曲線倒掛怎解讀？

美國上日一度出現5年與30年期債息倒掛，美國5年期國債孳息率升至2.65厘，與處於2.6厘的30年期國債孳息率倒掛，為2006年以來首次。國農證券研究部投資經理方澤翹（Kelvin）指，美國過往曾5次出現2年及10年期債息，美國其後出現不同程度的經濟衰退，他估計今次倒掛後未必如以往出現經濟衰退，因美國聯儲局多年「印銀紙」下，道指10年間亦不斷攀升，即使是新冠肺炎令股市下調，亦很快止跌回升。不過他籲投資者留意，如2年及10年期債息倒掛，短綫對股市有一定壓力，會有短期恐慌性拋售，亦會牽連到港股。

方澤翹認為美國現時焦點反而是通脹高企，俄烏開戰至今未完，通脹仍未回落，對美國經濟造成中長綫影響。他預計聯儲局至明年底共加息約10次，利率將約3至4厘，仍是可接受程度，美國是否步入衰退期仍待觀察。

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