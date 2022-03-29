【全城抗疫】培力農本方推一站式中醫藥服務 以中醫藥配方治療新冠輕症患者 望2萬患者能受惠

第五波疫情爆發至今累計超過100萬人確診，每日初陽及輕症新冠肺炎患者的數字亦持續高企。培力農本方繼日前宣佈推出中醫視像應診及支援多個社區抗疫計劃後，又響應由香港中醫中藥界聯合總會統籌、食物及衞生局全力支持、中醫藥發展基金資助的「齊心抗疫—中醫藥遙距診療計劃」，成為計劃下的中央藥房，與參與計劃的200名中醫師合作，在診症後直接由農本方診所藥房進行配藥，按藥方即日配發4天劑量的濃縮中藥配方顆粒，並由培力農本方自組車隊送運，讓患者安坐家中接受一站式及專業的中醫藥服務。

同場加映：【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

培力創辦人、主席、行政總裁兼執行董事陳宇齡先生，在第五波疫情急劇發展下，樂見中醫藥發揮了醫療體系內的角色，在不少患者感到徬徨無助之際，向他們提供有效紓緩病徵的中藥。培力農本方借鑒過去支援2020年內地疫情初期參與抗疫的經驗，在短時間內快速調配資源，穩定市場的產品供應量。只要大家互相扶持，各人多走一步，就有更大力量去跨過疫情。

為全力配合計劃開展，培力農本方大規模調撥資源協調，並於早期階段預先開展準備工作，確保各個崗位及團隊成員，包括系統操作員、診所助理、物流管理團隊均能即時投入配送程序，令中央藥房在首日啟用後能暢順運作。在特別成立的專責小組帶領下，培力農本方旗下的全綫中醫診所全力配合，齊心響應並延長各部門的服務時間，除維持日常工作外，亦集中人手加快處理計劃事項，務求盡快把藥物送到患者府上，希望配合該計劃，最終達到令至少20,000名患者受惠的目標。

【文娛藝術】郵政推2021年珍貴郵票冊及郵票套摺 周四起可於網上購買【下一頁】

【薪酬趨勢】去年12月港人平均工資按年升1.8% 多過一半公司有人工加 8大工種每月工資有幾多?【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂