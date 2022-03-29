【俄烏局勢】美財政部副部長：美與盟友將加大對俄供制裁 包括其供應鏈

美國財政部副部長Wally Adeyemo 周二（29日）表示，表示，美國及其盟國計劃對俄羅斯實施更多新制裁，特別針對能幫助俄羅斯維持入侵烏克蘭的關鍵領域，包括供應鏈。

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Wally Adeyemo在歐洲之行與盟國就加強和執行制裁進行磋商，他在倫敦發表講話時表示，擴大制裁的目的，旨在破壞俄國操作其戰爭機器的能力。Wally Adeyemo稱，除了制裁幫助俄從事惡意活動的公司外，還計劃採取行動破壞其關鍵供應鏈。

他補充說，只要俄羅斯的入侵仍在繼續，我們的盟友和合作夥伴將致力於採取額外的重要措施，來限制俄羅斯的經濟。

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責任編輯：黃苑筠