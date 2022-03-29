  • 20°C
香港時間 : 2022329日 (二) 19:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏局勢】美財政部副部長：美與盟友將加大對俄供制裁 包括其供應鏈

環球政經 19:26 2022/03/29

分享：

美國財政部副部長Wally Adeyemo 周二（29日）表示，表示，美國及其盟國計劃對俄羅斯實施更多新制裁，特別針對能幫助俄羅斯維持入侵烏克蘭的關鍵領域，包括供應鏈。

同場加映：【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

 

Wally Adeyemo在歐洲之行與盟國就加強和執行制裁進行磋商，他在倫敦發表講話時表示，擴大制裁的目的，旨在破壞俄國操作其戰爭機器的能力。Wally Adeyemo稱，除了制裁幫助俄從事惡意活動的公司外，還計劃採取行動破壞其關鍵供應鏈。

他補充說，只要俄羅斯的入侵仍在繼續，我們的盟友和合作夥伴將致力於採取額外的重要措施，來限制俄羅斯的經濟。

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股 【下一頁

 

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

 

開啟hket App，閱讀全文
經濟 制裁 戰爭 美國財政部 烏克蘭 歐洲 美國

下一篇文章

瑞銀預計明年經濟增長反彈至5.5% 人口縮減帶來中期挑戰
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【居屋裝修】37年舊居住到殘 72萬翻新590呎單位 改動廚房位客廳變豪宅級 打造時代感活潑「親子宅」
【居屋裝修】37年舊居住到殘 72萬翻新590呎單位 改動廚房位客廳變豪宅級 打造時代感活潑「親子宅」
【薪酬趨勢】去年12月港人平均工資按年升1.8% 多過一半公司有人工加 8大工種每月工資有幾多?
【薪酬趨勢】去年12月港人平均工資按年升1.8% 多過一半公司有人工加 8大工種每月工資有幾多?
【電動車】Tesla打算拆股 盤前升5%
【電動車】Tesla打算拆股 盤前升5%
【騰訊700】一文看盡騰訊美團績後 大行最新評級和目標價
【騰訊700】一文看盡騰訊美團績後 大行最新評級和目標價
【消費情報】過百人通宵排隊搶購Swatch x OMEGA聯名手錶 官方澄清此系列並非限量款式
【消費情報】過百人通宵排隊搶購Swatch x OMEGA聯名手錶 官方澄清此系列並非限量款式
【大行點睇】瑞信維持中國資本市場「增持」評級 看好20隻股份
【大行點睇】瑞信維持中國資本市場「增持」評級 看好20隻股份
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款